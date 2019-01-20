انفجار سيارة في إيرلندا الشمالية ومسؤولون ينددون بـ«عمل إرهابي»

صورة وزعتها شرطة إيرلندا الشمالية عقب الانفجار، 19 يناير 2019 (فرانس برس)

أعلنت الشرطة أن سيارة يشتبه بأنها مفخخة انفجرت، مساء السبت، في إيرلندا الشمالية، فيما ندد مسؤولون سياسيون كبار على الفور بـ«عمل إرهابي».

ونشرت الشرطة على حسابها بـ«تويتر» صورة لموقع الانفجار الذي وقع أمام محكمة، معلنة العمل على إخلاء المنطقة لوجود سيارة ثانية مشبوهة، في ثاني مدن هذه المقاطعة البريطانية، وفق «فرانس برس».

وكتبت قوات الأمن على «تويتر»: «الشرطة متأهبة في موقع حادث بوسط ديري/لندندري»، مضيفة: «ندعو المواطنين والتجار إلى التريث والتعاون فيما نباشر تحقيقنا».

وكانت تغريدة سابقة أفادت بإغلاق شارع بيشوب. اشتباه بوجود سيارة مفخخة.

وأوضحت الشرطة أنه «لم يصب أحد بجروح بحسب المعلومات التي وردتنا حتى الآن. هناك سيارة أخرى تبدو لنا مشبوهة. عمليات الإخلاء الضرورية جارية».

ونددت الرئيسة السابقة لحكومة المقاطعة، آرلين فوستر، التي تتزعم الحزب الوحدوي الديمقراطي المحافظ بـ«أشد التعابير بعمل إرهابي عديم الجدوى»، فيما دان وزير الخارجية لجمهورية إيرلندا، سايمن كوفني، ما قال إنه «هجوم إرهابي بالسيارة المفخخة».

وعانت إيرلندا الشمالية من نزاع دام استمر ثلاثة عقود بين الجمهوريين القوميين والوحدويين، وانتهى العام 1998 بتوقيع «اتفاقية الجمعة العظيمة».

وتسببت انفجارات السيارات المفخخة بأسوأ الفظاعات خلال سنوات النزاع.