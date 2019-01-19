ترامب يعلن اختيار بلد لاستضافة قمته الثانية مع كيم جونغ أون

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أنه تم اختيار بلد لعقد قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مشيرًا في الوقت نفسه إلى «تقدم كبير» في مجال نزع الأسلحة النووية.

وقال ترامب في حدائق البيت الأبيض: «لقد اخترنا البلد، وسيعلن لاحقًا»، وفق «فرانس برس».

وكان البيت الأبيض أعلن، الجمعة، أن الملياردير الأميركي سيلتقي مجددًا الزعيم الكوري الشمالي «في أواخر فبراير». وجاء هذا الإعلان بعد لقائه في المكتب البيضاوي الجنرال كيم يونغ شول، الذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي.

وأبدت فيتنام استعدادها لاستضافة هذه القمة الثانية، بعد تلك التي عُـقدت في 12 يونيو 2018 في سنغافورة. كما تم تداول اسمي تايلاند ومنغوليا. من جانب آخر، قال ترامب، السبت، «لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا على صعيد نزع الأسلحة النووية» في كوريا الشمالية، مضيفًا أن «الأمور تجري بشكل جيد جدًّا مع كوريا الشمالية».

وكانت قمة سنغافورة، الأولى بين رئيس أميركي يتولى مهامه وأحد أفراد سلالة كيم الحاكمة في كوريا الشمالية، أدت إلى التزام الزعيم الكوري الشمالي «بنزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية». لكن منذ ذلك الحين لم يتم إحراز أي تقدم ملموس في هذا الصدد.