مئات المهاجرين يعبرون الحدود المكسيكية من أميركا الوسطى

مهاجرون من اميركا الوسطى يتجهون الى الولايات المتحدة ضمن قافلة بجنوب المكسيك . (فرانس برس)

عبر مئات المهاجرين من أميركا الوسطى، معظمهم من هندوراس الجمعة، الحدود بين غواتيمالا والمكسيك بصورة غير قانونية، باتجاه الولايات المتحدة.

وعبر المهاجرون، ضمن قافلة تضم نساءً وأطفالاً، الجسر الحدودي المطل على نهر سوشياتي للدخول إلى شياباس بجنوب المكسيك. وعبر آخرون النهر في مراكب مرتجلة مصنوعة من إطارات ضخمة، وفق «فرانس برس».

وعبر المهاجرون دون أن توقفهم السلطات المكسيكية أو أن يشاهد انتشار لقوات الأمن. وقال خوان كارلوس المهاجر من هندوراس: «بدلًاعن البقاء عالقين خمسة أيام دون طعام أو مال نريد التوجه شمالًا».

واقترحت الحكومة المكسيكية تزويدهم خلال خمسة أيام بترخيص إنساني يسمح لهم بالعمل وتلقي العلاج وتعليم أولادهم، وحذرت من أنها لا تسمح بدخول المهاجرين غير القانونيين إلى أراضيها.

وشكلت نصف المجموعة التي ضمت ألفي مهاجر طابورًا للحصول على هذا الترخيص. وأشاد ممثل المكسيك لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهذا الإجراء. وقال يان يراب: «السياسات السابقة التي كانت تدفع بالمهاجرين إلى الاختباء كانت تعرِّضهم لمخاطر كبرى مع الجريمة المنظمة. والسماح لهم بتصحيح أوضاعهم للعمل في المكسيك يختلف تمامًا عما شهدناه ونشيد به».

ورفض مئات المهاجرين هذا العرض وتقدموا باتجاه شياباس، على غرار قافلة ضمت 200 سالفادوري دخلوا مؤخرًا المكسيك. وهتف المهاجرون الهندوراسيون وهم يتقدمون: «لقد نجحنا!». والجمعة غرد الرئيس دونالد ترامب، في اليوم الـ28 من الشلل الحكومي الذي يعطل عمل جزء من الإدارات الفدرالية، «تتجه قافلة جديدة إلى حدودنا. من الصعب وقفها دون جدار!». وغادرت هذه القافلة الثلاثاء سان بيدرو سولا في هندوراس وتتقدم ضمن مجموعات منفصلة.

وهي ثالث قافلة من هذا البلد منذ انطلاق قافلة أولى في 13 أكتوبر ضمت 7000 شخص. وقطع غالبية المهاجرين أكثر من 3500 كلم لبلوغ تيخوانا، شمال غرب المكسيك، حيث بقي كثيرون لعجزهم عن عبور الحدود أو بسبب المهلة الطويلة لتقديم طلب لجوء إلى الولايات المتحدة. وقالت سلطات هندوراس إن 11 من مواطنيها لقوا مصرعهم ضمن قوافل سابقة.