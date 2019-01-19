نتنياهو يسعى لاستعادة العلاقات مع تشاد بزيارة رسمية الأحد

بنيامين نتنياهو وزوجته والرئيس التشادي (الإنترنت)

يجري رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، زيارة تستغرق عدة ساعات إلى العاصمة التشادية أنجامينا، في تحول استراتيجي واضح لطبيعة ومستوى العلاقات بين الطرفين.

وبعد زيارة غير مسبوقة إلى الكيان الإسرائيلي من الرئيس التشادي إدريس ديبي في أواخر نوفمبر 2018، وعد نتنياهو بزيارة إلى أنجامينا، في خطوة يتوقع أن تمثل استعادة للعلاقات الدبلوماسية التي توقفت في عام 1972.

وشددت جريدة «لوموند» الفرنسية اليوم السبت، على أهمية الزيارة. وقالت إن دولة تشاد التي تعيش فيها أغلبية مسلمة (55٪) كانت تجري اتصالات منتظمة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن التوجه نحو الاعتراف المتبادل الكامل من شأنه أن يدعم الخطاب الإسرائيلي الرسمي، والذي يردد أن «القضية الفلسطينية باتت ثانوية في نظرالعالم».

وأوضحت «لوموند» أن الدولتين الأخريين في المنطقة التي تأمل إسرائيل في إقامة علاقات مماثلة معهما هما مالي والنيجر.

وبينت الجريدة الفرنسية أن إدارة زيارة نتنياهو إلى تشاد تتم مباشرة من قبل مائير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي، حيث تم تهميش وزارة الخارجية مرة أخرى في قضية حساسة، والسبب هو بلا شك الدعم العسكري المقدم في المعدات من قبل الدولة اليهودية إلى السلطات التشادية التي لها جنود ينتشرون على عدة جبهات في الشمال ضد تمرد جديد على الحدود الليبية، وبالجنوب الغربي ضد الإسلاميين المتمردين من «بوكوحرام»، وفق ضابط تشادي رفيع المستوى أبدى تشوقه لرؤية هذا التعاون الإسرائيلي التشادي الجديد.

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وقال الضباط التشادي للجريدة الفرنسية: «لقد تلقينا بالفعل معدات ومستشارين إسرائيليين، لكننا احتفظنا بهذا السر. الآن، سنكون قادرين على التعامل رسميًا».

ووفق مصدر آخر، فإنه منذ عام 2016 على الأقل، عُقدت مناقشات في سفارة تشاد في باريس بين مسؤولي أجهزة الاستخبارات في كلا الطرفين، لتطوير تعاونهما الأمني.

وفي يوليو 2016، أجرى نتنياهو جولة غير مسبوقة في شرق أفريقيا، حيث زار أوغندا وكينيا ورواندا وأثيوبيا.

ووفق الجريدة الفرنسية، يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بتطوير نفس الاستراتيجية في القارة الأفريقية كما في الشرق الأوسط مع دول الخليج، إذ يحاول تحديد التقارب بين المصالح، لا سيما من ناحية الأمن، والتهديدات المشتركة (الإرهاب الإسلامي، والتوسع الإيراني).

وفي حالة تشاد، ترى إسرائيل أيضًا قيمة هذا التقارب في سعيها للحصول على منصب مراقب داخل الاتحاد الأفريقي.

وقالت «لوموند» إنه كجزء من هذا التوسع في الأداء الدبلوماسي الإسرائيلي، تعد أفريقيا قارة مهمة، والهدف معها يكمن في تصدير التكنولوجيا الإسرائيلية، على سبيل المثال في الزراعة (الري)، وكذلك معدات المراقبة والأسلحة، فضلاً عن الغاية الكبرى التي تتمثل في السعي لكسر المواءمة التاريخية للقارة لصالح القضية الفلسطينية.