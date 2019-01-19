ترامب: «إعلان هام» بشأن الإغلاق الحكومي اليوم السبت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يناير 2019, 12:21 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (الإنترنت)

قال الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيصدر «إعلانًا هامًا» اليوم السبت الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت جرينتش) بشأن «الأزمة الإنسانية على حدودنا الجنوبية» والإغلاق الجزئي للحكومة الذي دخل يومه الثامن والعشرين، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

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وألغى الرئيس الأميركي، الخميس، جولة مقررة لرئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي ورحلة وفد بلاده للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي مع تعمق أزمة واشنطن جراء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفيدرالية، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وازدادت الفوضى التي تعصف بدوائر صنع القرار في العاصمة الأميركية على وقع سجال بين الكونغرس والبيت الأبيض بشأن كيفية الخروج من المأزق الذي دخل أسبوعه الرابع وتسبب بحرمان آلاف الموظفين الفيدراليين من رواتبهم.

ويعود سبب الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدرالية إلى رفض ترامب التوقيع على ميزانية عدد من الوزارات، ردًا على رفض مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون الموافقة على مشروعه لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وتزداد تداعيات الإغلاق على البلاد حيث طُلب من موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي وموظفي المتاحف وخفر السواحل وغيرهم من المسؤولين إما البقاء في منازلهم أو العمل دون رواتب.

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وبينما سيحصل الموظفون العاديون على رواتب في نهاية المطاف، إلا أنه لن يتم الدفع للمتعاقدين. ويتبادل الديمقراطيون والبيت الأبيض المسؤولية بشأن الأزمة في وقت لا يظهر أي من الطرفين مؤشرات بشأن إمكانية التراجع.

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