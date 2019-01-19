وزير الخارجية الإيراني يسخر من مستشار ترامب بـ«تحدي العشر سنوات»

وزير الخارجية الإيراني (رويترز)

استخدم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، مساء الجمعة، «تحدي العشر سنوات» للسخرية من تصريحات جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، مقارنًا بين تصريحات أدلى بها قبل عشر سنوات مقابل تصريحات صدرت مؤخرًا، وفق ما نقلت «سي إن إن».

وقارن ظريف، في تغريدته، بين تصريح لبولتون نقلته جريدة «واشنطن بوست» حول ضرب إيران في العام 2009 وبين تصريح جديد لمستشار الأمن القومي حول خطط لضرب إيران العام 2019.

وعلّق ظريف على تصريحي بولتون، قائلاً: «نفس الهراء، نفس التنمر، نفس الأوهام».

ويذكر أن تحدي الـ10 سنوات تقليد جديد انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وفقه ينشر المتفاعلون معه صورتين شخصيتين الفرق بينهما 10 سنوات، لتظهر الصورتان كيف أثر الزمن على تغير الشكل. ورغم عدم وضوح كيف بدأ التحدي، فإن العديد من المشاهير ونجوم الفن والرياضة عالميًا وعربيًا شاركوا بدورهم في هذا التحدي، وبعضهم شارك بطريقة كوميدية.