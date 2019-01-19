مستشار ترامب: لم يتمّ حلّ أيّ شيء في إطار المحادثات التجارية مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يناير 2019, 08:57 صباحا
علما الصين والولايات المتحدة في بكين

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو، الجمعة، أنّ المحادثات التجاريّة بين بكين وواشنطن حقّقت تقدّمًا، لكنّه أوضح أنّه «لم يتمّ حلّ أيّ شيء» إلى الآن.

وقال كودلو، لـ«فوكس بيزنس نيوز»: «حقّقنا تقدّمًا مع الصين خلال اجتماع المفاوضين في بكين» بداية هذا الشهر.

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غير أنّه أضاف «لم يتمّ حلّ أيّ شيء، لا يوجد شيء على الورق، لا يوجد عَقد»، نافيًا بذلك تقارير صحافيّة كانت أشارت إلى وجود اتّفاق.

وقال كودلو، وفق ما نقلت أيضًا «فرانس برس»، إنّ تلك المعلومات الصحافيّة هي «بكلّ بساطة غير دقيقة»، موضحًا «لكنّ هذا لا يعني أنّه لن تكون لدينا، خلال الأشهر المقبلة، صفقات جيّدة جدًا حول التجارة مع الصين».

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وأعلنت وزارة التجارة الصينيّة الخميس أنّ كبير المفاوضين في شؤون التجارة سيتوجّه إلى واشنطن لاستئناف المفاوضات في نهاية يناير، في مؤشّر إلى بعض التطوّر في هذا الملف.

وتأتي الزيارة التي سيُجريها نائب رئيس الحكومة، ليو هي، في 30 و31 يناير، قبل شهر من موعد انتهاء الهدنة في النزاع التجاري بين البلدين.

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