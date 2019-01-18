البيت الأبيض: قمة جديدة لترامب وكيم أواخر فبراير

قمة ترامب وكيم السابقة. (أرشيفية: الوسط)

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن القمة المقبلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون ستعقد أواخر فبراير، دون أن يحدد مكان الاجتماع.

ووفق نبأ عاجل بثّته وكالة «فرانس برس»، قالت المتحدثة ساره ساندرز بعد اجتماع استمر 90 دقيقة في المكتب البيضاوي بين ترامب والذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي «يتطلع الرئيس للقاء الرئيس كيم في مكان سيعلن عنه في وقت لاحق»

وعقد الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي قمة تاريخية في سنغافورة العام الماضي 2018، أسفرت عن اتفاق على نزع السلاح النووي بقيت بنوده غامضة.

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ومنذ تلك القمة، تخلت كوريا الشمالية عن تجاربها الباليستية والنووية، وفككت موقعًا للتجارب الصاروخية ووعدت إذا وافقت الولايات المتحدة على تقديم تنازلات، بتفكيك مجمعها النووي الرئيس. لكن التقدم كان بطيئًا ويتبادل البلدان الاتهامات بالإخلال بالوعود.

وأعرب ترامب عن الأمل في عقد لقاء ثان مع كيم جونغ أون في بداية السنة المقبلة. لكن لقاء بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والذراع اليمنى لكيم جون أون، كيم يونغ شول، كان مقررًا الأسبوع الماضي في نيويورك، قد أرجئ.