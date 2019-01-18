ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة في بوغوتا إلى 21 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يناير 2019, 07:25 صباحا
محققون في موقع التفجير في أكاديمية الشرطة في بوغوتا. (فرانس برس)

قتل 21 شخصا وأصيب 68 آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدف أكاديمية لتدريب الشرطة في بوغوتا، وفق ما أعلنت الشرطة الكولومبية مساء الخميس.

وأعلنت الشرطة في بيان «مع الأسف، الحصيلة الأولية هي 21 قتيلا بينهم المسؤول عن الحادثة، و68 جريحا» مضيفة أن 58 من الجرحى غادروا المستشفى.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق مقتل 11 وجرح 65 شخصا.

وأعلن الرئيس إيفان دوكيه الحداد ثلاثة أيام في أعقاب الهجوم الذي استهدف الأكاديمية الواقعة في جنوب العاصمة.

وكان مفتش الصحة للقوات المسلحة فاني كونتريراس قد صرح للإذاعة المحلية أن السيارة «دخلت مجمع الاكاديمية فجأة وكادت أن تصدم الشرطة، وبعد ذلك وقع انفجار».

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