تيريزا ماي تصدم المعارضة: «بريكست» جائز دون اتفاق

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، إنه من «المستحيل» بالنسبة لها استبعاد سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو شرط وضعه زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن لبدء محادثات معها للتوصل إلى تسوية حول بريسكت مع بروكسل.

وكتبت ماي ردًا على كوربن «قلت إن استبعاد بريكست دون اتفاق هو شرط مسبق لكي نتمكن من اللقاء ولكن هذا الشرط مستحيل لأنه ليس من صلاحيات الحكومة استبعاد الخروج دون اتفاق».

وأمس الأربعاء فازت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بالثقة بعد تصويت في البرلمان، بعد رفض النواب اتفاق «بريكست» الثلاثاء بغالبية ساحقة.

وكان زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، دعا إلى التصويت بحجب الثقة عن الحكومة بعد الهزيمة القاسية التي منيت بها ماي في التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن حزبها التف حولها وفازت حكومتها بالثقة بغالبية 325 صوتًا مقابل 306 أصوات، مما أدى إلى تفادي إجراء انتخابات عامة جديدة، وفق «فرانس برس».