مقتل ثمانية في تفجير استهدف أكاديمية الشرطة في كولومبيا

قوات الأمن في موقع تفجير السيارة في مدرسة لتدريب الشرطة في بوغوتا في 17 يناير 2019 (فرانس برس)

أدى هجوم بسيارة مفخخة استهدف أكاديمية لتدريب الشرطة في بوغوتا إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة عشرة آخرين الخميس، بحسب وزارة الدفاع.

وقال مفتش الصحة للقوات المسلحة، فاني كونتريراس، للإذاعة المحلية إن السيارة «دخلت مجمع الأكاديمية فجأة وكادت تصدم الشرطيين، وبعد ذلك وقع انفجار».

وأظهرت صور أولية من تلفزيون «سيتي»، عربات إسعاف تتحرك في المنطقة القريبة من المدرسة في جنوب بوغوتا.

وكتب الرئيس إيفان دوكي على تويتر «جميع الكولومبيين يرفضون الإرهاب ونحن متحدون في مكافحته». ووعد بالقبض على جميع المسؤولين عن الهجوم، موضحًا أن «كولومبيا حزينة ولكنها لن تذعن للعنف».

وألغي مؤتمر لمجلس الأمن الوطني كان من المقرر أن يحضره الرئيس على مشارف العاصمة، وقال دوكي إنه سيعود إلى بوغوتا فورًا. كما أكدت الوزارة فتح تحقيق «للقبض على المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي».