محام سابق لترامب يعترف بأنه زوَّر استطلاعات رأي بتوجيهات من الرئيس

قال مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه دفع أموالًا لشركة للتلاعب في بيانات استطلاعات الرأي «بناء على توجيه (من ترامب) ولخدمة مصالحه وحده».

وكتب كوهين، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «تعليقًا على مقال وول ستريت جورنال حول تزوير استطلاعات الرأي، فإن ما فعلته كان بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب ولصالحه هو فقط، وأنا حق آسف لولائي الأعمى لرجل لا يستحق هذا الولاء».

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ذكرت جريدة «وول ستريت جورنال» أن كوهين دفع لشركة للتلاعب في نتائج استطلاعين للرأي لصالح ترامب قبل حملة الانتخابات الرئاسية في العام 2016.