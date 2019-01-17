بوتين يبدأ زيارة إلى صربيا وسط استقبال حافل

الرئيس الصربي الكسندر فوسيتش ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يستعرضان حرس الشرف في بلغراد. (أ ف ب)

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، زيارة دولة إلى صربيا حليفته الكبرى في البلقان التي يتمتع فيها بشعبية كبرى، حيث يحظى باستقبال حافل يتخلله عرض ينظم على شرفه.

وكُتب على إحدى اللافتات العديدة التي انتشرت في أرجاء المدينة وعليها أعلام روسية وصربية «أهلًا بسيادة الرئيس بوتين، الصديق العزيز»، وفق وكالة «فرانس برس».

وهبطت طائرة بوتين في مطار نيكولا تيسلا في بلغراد، واستقبله في المطار الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش.

ويتوقع أن تحتفي حشود كبيرة بالرئيس الروسي في عرض يقام في وقت لاحق من الخميس سيمر في شوارع بلغراد وينتهي في كنيسة لقديس سافا التي تعد من أهم المواقع الأرثوذكسية في العالم ومولت ترميمها جزئيًا مجموعة «غازبروم» النفطية.

وفي الأيام الأخيرة انتشر بيع القمصان والكؤوس والكتب التي تحمل صورة بوتين، بينما أضاءت نافورة في وسط بلغراد بألوان العلم الروسي الأحمر والأبيض والأزرق.

ومع أن صربيا تتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنها أبقت على علاقات وثيقة مع روسيا، «الأخ الأكبر السلافي الأرثوذكسي»، حيث يتشارك شعبا البلدين بجذورهما السلافية.

إلا أن المحللة الاقتصادية الصربية بيليانا ستيبانوفيتش تعتبر أن العلاقة هي «عاطفية أكثر منها منطقية».

وطبقًا لاستطلاع أجرته الحكومة الصربية في العام 2017، فإن ربع السكان يعتقدون أن روسيا هي أكبر دولة مانحة لبلادهم، بينما تقول النسبة ذاتها إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة مانحة.

وفي الحقيقة فإن 75% من الهبات تأتي من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه، بينما لا تصل نسبة الهبات الروسية إلى 9%.

كما أن الاستثمارات المباشرة والتجارة الغربية أكبر من الروسية.

إلا أن ما يزيد من تأييد الصرب لروسيا هو دعمها الثابت مسألة كوسوفو، الإقليم الصربي السابق الذي انفصل في حرب 1998-1999.

ولم تقبل روسيا قط استقلال كوسوفو الذي رفضته روسيا كذلك واستخدمت حق النقض الذي تملكه في الأمم المتحدة لإفشال أحلام كوسوفو بالانضمام إلى المنظمة الدولية.

وفي المقابل ترفض بلغراد الانضمام إلى العقوبات التجارية الدولية التي فرضت على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

ويمكن أحيانًا مشاهدة عبارة «كوسوفو هي صربيا، والقرم هي روسيا» في الشوارع الصربية.

تنامي نطاق حلف شمال الأطلسي

إدراكًا منه لتعلق الشعب الصربي بروسيا، دأب فوتشيتش على التأكيد على علاقته ببوتين.

والإثنين تحدث عن تفاصيل زيارته الأخيرة إلى موسكو في مقابلة مع تلفزيون «بنك» الموالي للحكومة، وقال: «عندما ذهبت إلى منزله (بوتين) لأقدم له أيقونة (دينية)، استقبلني، وكنا لوحدنا وكان يعزف البيانو».

ويواجه فوتشيتش انتقادات بأن حكمه يزداد سلطوية.

غير أن الاستقبال الحافل لبوتين لا يمكن أن يخفي النكسات التي منيت بها روسيا مؤخراً في البلقان، حيث يستعرض الغرب عضلاته.

ولم تتمكن موسكو من منع مونتينغرو من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في العام 2017، وهو الهدف الذي تقترب مقدونيا من تحقيقه.

وفي حال نجاح مقدونيا فإن جميع الدول المجاورة لصربيا، التي لا تتطلع إلى الانضمام إلى الحلف، ستكون في نطاق الحلف باستثناء البوسنة بسبب تصويت سكانها الصرب.

وقبل وصوله اتهم بوتين الغرب بـ«زعزعة استقرار» البلقان من خلال جهوده لتوسيع الحلف العسكري، وهو الاتهام الذي توجهه له الولايات المتحدة.

بحسب الإعلام الصربي يتوقع أن يقدم فوتشيتش للرئيس الروسي جروًا كهدية. وبدوره سيمنح الرئيس الروسي فوتشيتش وسامًا.

قال ماكسيم ساموروكوف، محلل الشؤون الروسية في معهد كارنيغي انداومنت للسلام الدولي، إن بوتين يزور صربيا لأسباب أهمها السعي إلى تعزيز «المكانية السياسية» وإظهار «وجود النفوذ الروسي في جميع أنحاء العالم».

إلا أنه قال إن منطقة «البلقان ليست لها أهمية كبيرة» ولا تمثل «أولوية للسياسة الخارجية الروسية».

غير أن لروسيا بعض المصالح في المنطقة، إذ تستورد صربيا ثلثي كميات الغاز الطبيعي والنفط الخام من روسيا، بينما تمتلك شركة غازبروم الروسية العملاقة شركة النفط الصربية «إن آي اس».

وبحسب المحللة ستيبانوفيتش فإن روسيا «لم تستخدم هذه الميزة بعد.. ولكن احتمال التأثير لا يزال ماثلًا» لأن صربيا «لا يمكنها أن تتحمل توقف شحنات» الغاز والنفط.