الصليب الأحمر: تحديد مصير آخر 19 مفقودًا بعد الهجوم على فندق بنيروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يناير 2019, 03:59 مساء
مسعفون وصحفيون يحملون رجلًا مصابًا بمجمع تعرض لهجوم مسلح في نيروبي. (رويترز)

أعلن الصليب الأحمر الكيني، اليوم الخميس، تحديد مصير 19 شخصًا كانوا مفقودين بعد مرور يومين على هجوم شنّه مسلحون صوماليون على مجمع فندقي وتجاري في نيروبي وأدى إلى مقتل 21 شخصًا.

وبعد إعلانه استمرار عدم التمكن من تحديد مصير 19 مفقودًا من بين 94 شخصًا كان يبحث عنهم، قال الصليب الأحمر، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، «أغلقت كل الحالات وعددها 94 بشكل إيجابي». ولم يكشف مزيدًا من التفاصيل.

وقال الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، مساء الأربعاء، إن حصارًا استمر 20 ساعة انتهى بقضاء قوات الأمن على جميع المسلحين الصوماليين الذين اقتحموا المجمع وأجبروا مئات الناس على الفرار في فزع.

وقالت حركة الشباب، وهي جماعة صومالية مرتبطة بتنظيم القاعدة تقاتل لفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، إنها نفذت الهجوم على مجمع دوسيت دي2 ردًا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي بيان من صفحتين أعلنت فيه المسؤولية عن الهجوم، لم توضح الحركة سبب اختيار كينيا مسرحًا للهجوم بسبب قرار ترامب بشأن القدس الذي اتخذه في ديسمبر من العام 2017.

وقالت إن الهجوم رد على «التصريحات الغبية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وإعلانه»، وإن الحركة تستهدف «المصالح الغربية والصهيونية حول العالم، وذلك لمساندة أهلنا المسلمين في فلسطين».

وردًا على سؤال بشأن إعلان المسؤولية عن الهجوم، قال ناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان «هذا الفعل غير المنطقي تذكير صارخ بسبب عزم الولايات المتحدة الثابت في حربنا لهزيمة إرهاب الإسلاميين المتطرفين».

ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لجثث خمسة مهاجمين مع إعلان كينياتا انتهاء الحصار، الذي يشبه هجومًا نفذته حركة الشباب في العام 2013 على مركز وست جيت التجاري الواقع بنفس المنطقة وأسفر عن مقتل 67 شخصًا.

وقال قائد شرطة نيروبي جوزيف بوينيت إن من بين قتلى الهجوم على المجمع 16 كينيًا بينهم شرطي، وأميركي نجا من هجمات 11 سبتمبر 2001 التي نفذها تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة، وبريطاني.

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