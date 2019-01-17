استطلاع: بريطانيا ستختار البقاء بالاتحاد الأوروبي في حال إجراء استفتاء جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يناير 2019, 03:22 مساء
متظاهرون مناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحتشدون في لندن. (رويترز)

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوجوف» لقياس الرأي العام أن بريطانيا قد تصوت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بفارق 12 نقطة مئوية إذا أجرت استفتاءً آخر، وهي أعلى نسبة منذ استفتاء الخروج الصادم في العام 2016.

وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري يوم الأربعاء ونشرت نتائجه حملة «تصويت الشعب» (بيبولز فوت) التي تطالب بإجراء استفتاء آخر، أن 56% سيصوتون لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي وأن 44% سيصوتون لصالح الخروج منه باستبعاد الممتنعين عن التصويت أومن لم يحسموا أمرهم، بحسب وكالة «رويترز».

ونقلت الحملة عن بيتر كيلنر الرئيس السابق لمؤسسة «يوجوف» قوله «تأييد البقاء داخل التكتل بفارق 12% هو الأعلى حتى الآن».

اقرأ أيضًا: جهود مضنية لرئيسة الوزراء البريطانية لتأمين توافق سياسي حول «بريكست»

وفي الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو في العام 2016 أيد 17.4 مليون بريطاني، أي 51.9% من الناخبين، الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل رفض 16.1 مليون، أي 48.1%، البقاء فيه.

وأظهر استطلاع يوجوف أن 48% سيصوتون لصالح البقاء داخل الاتحاد في حين سيختار 38% الخروج منه وسيمتنع 6% عن التصويت. وقال 7% إنهم لم يحسموا أمرهم. وشمل الاستطلاع 1070 شخصًا.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد لإجراء استفتاء آخر بلغت 78% بين مؤيدي حزب العمال المعارض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنصوري يوضح أسباب الطعن على التعديلين الدستوريين «10 و11» وقانون الاستفتاء
ليبيا
المحكمة العليا تقبل الطعن في قانون الاستفتاء على مشروع الدستور
ليبيا
فارس بويز: قرار ليبيا من قمة بيروت يضر آلاف اللبنانيين
ليبيا
تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - فساد المصارف في ليبيا
كاريكاتير
العملية العسكرية في الجنوب.. الجيش يسعى لتحقيق 6 أهداف ويوجه 4 رسائل للمواطنين
ليبيا
سلامة: حان الوقت لنقول إن الدولة الواحدة من يجب أن تحمل البندقية لتدافع عن أمن ...
ليبيا
كاتب ومحلل لبناني: حرق العلم الليبي يثبت أن لبنان دولة ميلشيات
ليبيا
19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص...
ليبيا
في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»
ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ليبيا بحاجة لخطة جديدة لحل الأزمة في حالة فشل خارطة الطريق ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تطيل عمر فرامل السيارة