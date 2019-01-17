استطلاع: بريطانيا ستختار البقاء بالاتحاد الأوروبي في حال إجراء استفتاء جديد

متظاهرون مناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحتشدون في لندن. (رويترز)

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوجوف» لقياس الرأي العام أن بريطانيا قد تصوت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بفارق 12 نقطة مئوية إذا أجرت استفتاءً آخر، وهي أعلى نسبة منذ استفتاء الخروج الصادم في العام 2016.

وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري يوم الأربعاء ونشرت نتائجه حملة «تصويت الشعب» (بيبولز فوت) التي تطالب بإجراء استفتاء آخر، أن 56% سيصوتون لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي وأن 44% سيصوتون لصالح الخروج منه باستبعاد الممتنعين عن التصويت أومن لم يحسموا أمرهم، بحسب وكالة «رويترز».

ونقلت الحملة عن بيتر كيلنر الرئيس السابق لمؤسسة «يوجوف» قوله «تأييد البقاء داخل التكتل بفارق 12% هو الأعلى حتى الآن».

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وفي الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو في العام 2016 أيد 17.4 مليون بريطاني، أي 51.9% من الناخبين، الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل رفض 16.1 مليون، أي 48.1%، البقاء فيه.

وأظهر استطلاع يوجوف أن 48% سيصوتون لصالح البقاء داخل الاتحاد في حين سيختار 38% الخروج منه وسيمتنع 6% عن التصويت. وقال 7% إنهم لم يحسموا أمرهم. وشمل الاستطلاع 1070 شخصًا.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد لإجراء استفتاء آخر بلغت 78% بين مؤيدي حزب العمال المعارض.