جهود مضنية لرئيسة الوزراء البريطانية لتأمين توافق سياسي حول «بريكست»

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. (رويترز)

تواصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، مساعيها للتوصل إلى تسوية حول «بريكست»، المهمة التي لا تزال صعبة المنال بعدما فرض قادة المعارضة شروطهم.

وبدأت الزعيمة المحافظة باستقبال قادة المعارضة، مساء الأربعاء، فور تأكيد فشل مذكرة حجب الثقة عن حكومتها التي قدمها العماليون، في محاولة للتوصل إلى موقف مشترك قبل أقل من ثلاثة أشهر على الموعد المقرر لـ«بريكست»، لكنهم أبلغوها بضرورة التخلي عن احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وفق وكالة «فرانس برس».

ورفض زعيم العماليين جيريمي كوربن بشكل قاطع لقاء تيريزا ماي طالما لم يحصل على تأكيد من جانبها بهذا الصدد.

وعبرت رئيسة الوزراء عن «خيبتها» لكنها قالت إن «بابها يبقى مفتوحًا». وبعد سنتين ونصف السنة على محاولة تأمين موافقة حزبها على مشروع اتفاق بريكست، بشكل مشترك لكن بدون نجاح، أكدت أنها تعمل «بذهنية بناءة» داعية معارضيها السياسيين إلى القيام بالمثل.

وقالت أمام مقر الحكومة البريطانية، مساء الأربعاء، بعيد لقائها قادة أحزاب الليبراليين الديمقراطيين والقوميين الاسكتلنديين والحزب القومي في ويلز «لن تكون مهمة سهلة لكن النواب يعلمون أنه عليهم واجب التحرك بما فيه المصلحة الوطنية والتوصل إلى توافق».

والخميس، ستلتقي رئيسة الوزراء النائبة الوحيدة عن حزب الخضر كارولين لوكاس وأعضاء مشككين بأوروبا من داخل حزبها المحافظين والحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي، الحليف المتصلب لكن الذي أتاحت أصوات نوابه العشرة لها النجاة من مذكرة حجب الثقة العمالية، إذ إنها فازت بها بفارق ضئيل جدًا، بغالبية 325 صوتًا مقابل 306.

أي تسوية ...؟

وأمام ماي مهلة حتى الإثنين المقبل لكي تقترح «خطة بديلة»، لكن حكومتها لا تزال منقسمة حول التسوية المزمعة.

وبحسب جريدة «التايمز»، فإن وزيرة العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم ومسؤولين آخرين مشككين في الاتحاد الأوروبي لا يزالون يريدون تحديد مهلة زمنية لـ«شبكة الأمان»، الحل الذي جرى التوصل إليه لتجنب عودة فرض حدود برية بين أيرلندا الجمهورية العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية وهو ما يندد به بشدة مؤيدو «بريكست».

ويريدون أيضًا أن تشمل الخطة البديلة وعدًا بالتفاوض على اتفاق للتبادل الحر يشبه النموذج الكندي.

من جهته أكد وزير المالية المؤيد لأوروبا فيليب هاموند أن سيناريو خروج بريطانيا دون اتفاق والذي يثير قلق الأوساط الاقتصادية سيتم التخلي عنه، وذلك في اتصال هاتفي مع رؤساء شركات الثلاثاء تحدثت عنه جريدة «ذا تلغراف» الثلاثاء.

في هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الخميس، إطلاق «خطة مرتبطة ببريكست دون اتفاق» لمواجهة احتمال يبدو أنه لم يعد «غير مرجح» لخروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

من جهته، قال رئيس حزب المحافظين، براندون لويس، إن الحكومة تجري المحادثات مع الأحزاب الأخرى بذهنية «منفتحة للغاية» لكنها لا تزال مصممة بالنسبة لهدفها التمكن من اعتماد سياسة تجارية مستقلة بعد «بريكست».

وأوضح الخميس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، «هذا يعني أنه ليس بإمكاننا البقاء ضمن الاتحاد الجمركي الحالي».

استفتاء جديد؟

دعا أكثر من 170 من شخصيات العالم الاقتصادي إلى إجراء استفتاء جديد في بريطانيا حول «بريكست». وكتبوا في رسالة مفتوحة نشرتها الخميس جريدة «التايمز» أن «الأولوية الآن هي لمنع خروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ومن أجل القيام بذلك، الوسيلة الوحيدة الممكنة هي الطلب من المواطنين ما إذا لا يزالون يرغبون في مغادرة الاتحاد الأوروبي».

لكن براندون لويس أكد أن الحكومة لا تعتقد أن استفتاء جديدًا «هو الطريقة المناسبة للمضي» في هذه العملية. وقد استبعدت ماي هذا الخيار حتى الآن، معتبرة أنه لن يكون ديمقراطيًا.

وفكرة تنظيم استفتاء ثانٍ يدافع عنها أيضًا الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب القومي في ويلز والذين يحضون زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن على أن يحذو حذوهم.

لكن بالرغم من الضغوط من قاعدته الناخبة وأوساطه المقربة المؤيدة أيضًا لهذا السيناريو، لا يزال كوربن يرفض حتى الآن هذا الخيار. لكن فشل مذكرة حجب الثقة الذي أبعد احتمال تنظيم انتخابات جديدة يمكن أن يحمله على تغيير رأيه.