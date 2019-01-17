تركيا ترحل صحفية هولندية «لاعتبارات أمنية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يناير 2019, 01:13 مساء
الصحفية الهولندية أنز بورشما.

قالت جريدة «هيت فينانسيلي» الهولندية إن تركيا رحلت، الثلاثاء الماضي، صحفية تعمل لديها، مشيرة إلى «اعتبارات أمنية» لم تحددها.

وقالت الجريدة، وهي أكبر جريدة مالية في هولندا، بحسب وكالة «رويترز»، إن أنز بورشما (31 عامًا) كانت تزور مكتبًا للهجرة في اِسطنبول لتجديد تأشيرة دخولها الأربعاء عندما اعتقلتها السلطات.

وكتبت بورشما، على «تويتر» صباح الخميس قائلة: «فجأة تجد نفسك جالسًا في طائرة عائدًا إلى هولندا»، مضيفة: «أعلنوا أنني شخص غير مرغوب فيه في تركيا».

ورد مسؤول تركي لدى سؤاله عن الأمر قائلًا: «في الوقت الراهن كل ما يسعني قوله هو أن ترحيلها لا يتعلق بأنشطتها الصحفية أوتغطياتها من تركيا».

ووصف رئيس تحرير الجريدة، يان بونير، ترحيلها بأنه «انتهاك فج لحرية الصحافة».

وكتب في الصحيفة يقول «أنز كانت تؤدي عملها بحكمة وبمسؤولية... ومن المحزن بشكل استثنائي أن الصحفيين في تركيا لا يمكنهم القيام بعملهم في سلام».

وتركيا أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين واحتلت المرتبة رقم 157 من بين 180 دولة على مؤشر منظمة صحفيين بلا حدود الخاص بحرية الصحافة في العالم في عام 2018.

واستعادت هولندا وتركيا علاقاتهما الدبلوماسية في الفترة الأخيرة بعد خلاف في عام 2017 منعت خلاله الحكومة الهولندية الساسة الأتراك من القيام بحملات دعاية انتخابية وسط الأتراك الهولنديين قبيل الاستفتاء على الدستور في أبريل من العام ذاته.

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