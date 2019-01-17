انفجار ضخم يضرب مبنى بجامعة لــيون الفرنسية

أفادت جريدة «ذي إندبندنت» البريطانية أن انفجارًا ضخمًا هز مبنى في جامعة ليون الفرنسية اليوم الخميس.

ونقلت الجريدة عن تقارير محلية أن المبنى الذي وقع به الانفجار يقع في حرم «La Doua » في مدينة فيلوربان بشمال مركز مدينة ليون، موضحة أن المبنى هو عبارة عن مكتبة علمية.

وأُصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في الحادث، وفق الجريدة.

وأخلت الشرطة الفرنسية المنطقة وهرع رجال الإطفاء إلى موقع الانفجار.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الشرطة قولها إنه كانت تجرى أعمال إنشاء على سطح المبنى وإن عبوة غاز انفجرت أثناء العمل ما تسبب في اندلاع حريق.