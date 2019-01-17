وفاة 5 أشخاص في عواصف ثلجية وأمطار بكاليفورنيا

أمطار في كاليفورنيا. (رويترز)

لقى خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في عواصف ممطرة وثلجية غطت أجزاء من ولاية كاليفورنيا الأميركية بثلوج بلغ ارتفاعها خمسة أقدام على الأقل في منطقة جبال سييرا نيفادا هذا الأسبوع وتسببت أيضًا في وقوع سيول وانهيارات طينية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتجه الطقس القارس شرقًا نحو جبال روكي ومنطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة خلال مطلع الأسبوع المقبل، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن الطرق المهدمة بفعل الأمطار تسببت في حادثين أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص.

وذكرت جريدة «سان فرانسيسكو كرونيكل» أن أسرة مكونة من ثلاثة أفراد أحدهم طفل عمره عام واحد لقيت حتفها في منطقة إل دورادو كاونتي الثلاثاء بعد أن اختل توازن سيارتهم على طريق سريع مغطى بالمطر واصطدمت بسيارة أخرى.

وقال مشرفو دورية على طريق سريع إن رجلًا آخر توفي في سيارة تحطمت بفعل العواصف الأربعاء في منطقة نابا كاونتي.

وأفادت وسائل إعلام أن رجلًا في أوكلاند لقي حتفه بعد أن أصابته شجرة اقتلعتها الريح والمطر وسقطت على مخيم للمشردين.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن الرياح العاتية قد تتسبب في سقوط المزيد من الأشجار عندما تزداد رطوبة التربة وتشبعها بالماء.

وأمرت الشرطة في لوس أنجليس وسانتا باربرا الثلاثاء بعمليات إجلاء لسكان من مناطق تضررت من حرائق الغابات في العام الماضي بسبب احتمال أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى تدفق الطين والحطام على سفوح التلال المتفحمة.

وأوضح خبراء الأرصاد أن الأمطار والثلوج نتجتا عن هبوب عاصفتين متتاليتين الأولى هبت من المحيط الهادي على ولاية كاليفورنيا الإثنين والثانية كانت أكبر منها الأربعاء.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تتجه العاصفتان صوب جبال روكي والغرب الأوسط لتكتسبا مزيدًا من القوة بفعل الرطوبة من خليج المكسيك قبل أن تصلا إلى وادي أوهايو والشمال الشرقي في الأسبوع المقبل.