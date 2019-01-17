ظريف: توقيف صحفية لدى قناة إيرانية في أميركا «ينتهك حرية التعبير»

صحافيان يلتقطان صورًا للصحفية مرضية هاشمي أثناء مؤتمر صحفي لقناة «برس تي في» التي كانت تعمل لحسابها. (أ ف ب)

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، توقيف السلطات الأميركية لصحفية تعمل في تلفزيون إيراني بأنه «عمل سياسي» ينتهك حرية التعبير وطالب بالإفراج الفوري عنها.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد قال ظريف، في تصريحات إلى قناة «العالم »، الأربعاء إن «اعتقال الولايات المتحدة (الصحفية) يُعد عملًا سياسيًا لا يمكن القبول به وانتهاكًا صارخًا لحرية التعبير».

وأوقفت مرضية هاشمي التي تعمل لحساب قناة «برس تي في» الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية الأحد لدى وصولها إلى مطار سانت لويس الدولي (ميسوري)، كما نقلت القناة عن عائلة وأصدقاء الصحفية.

وقال ظريف إن هاشمي المولودة في الولايات المتحدة باسم ميلاني فرانكلين قبل اعتناقها الإسلام «متزوجة من رجل إيراني لهذا فهي تعتبر مواطنة ايرانية ولهذا أيضًا نرى من واجبنا أن ندافع عن حقوق مواطنينا»، داعيًا الأميركيين إلى «الكف عن هذا اللعب السياسي» وإلى الإفراج عنها.

وكان رئيس قناة «برس تي في» بيمان جبلي أعلن الأربعاء أن هاشمي أوقفت مع ابنها في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن سبب اعتقالها لا يزال مجهولًا.

وقال جبلي: «كما نعلم، يمكن للولايات المتحدة وخصوصًا في إطار مكافحة الإرهاب، توقيف أي شخص من دون اتهامات واحتجازه لأسابيع. نحن نعتقد أن الإجراء القانوني لن يكون فعالًا» لتستعيد حريتها.

وأضاف: «ندعو الولايات المتحدة إلى توضيح اتهاماتها»، معتبرًا الأمر بمثابة «فضيحة لما يُسمى بديمقراطية الولايات المتحدة».

وأشار جبلي إلى أنه يمكن أن تكون أوقفت على خلفية إعدادها أفلامًا وثائقية عن أنشطة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإرهاب الإسلام ومسائل أخرى.

وأوضح أن الصحفية سافرت إلى الولايات المتحدة لزيارة «شقيقها المريض وآخرين من أفراد عائلتها».