اتهام شاب بالتخطيط لمهاجمة البيت الأبيض وتمثال الحرية

البيت الأبيض. (رويترز)

اعتقلت السلطات الأميركية شابًا من ولاية جورجيا عمره 21 عامًا ووجهت إليه اتهامات بالتخطيط لمهاجمة البيت الأبيض بإحداث فجوة بقذيفة مضادة للدبابات ثم اقتحام المبنى بأسلحة وقنابل.

وقال مدعي عام المنطقة الشمالية في جورجيا، بيونج باك، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، إن حشر جلال، وهو من ضاحية كامينج في أتلانتا، اعتقل في مقاطعة جوينيت الأربعاء ومثل أمام محكمة اتحادية في أتلانتا في قضية قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي.

وأضاف: «يعتقد أن نيته كانت مهاجمة البيت الأبيض وأهداف أخرى تتاح أمامه في منطقة واشنطن العاصمة وذلك باستخدام عبوات ناسفة بما في ذلك عبوة ناسفة بدائية الصنع وقذيفة مضادة للدبابات»، مشيرًا إلى أن جميع التهديدات جرى تحييدها.

وتفيد شكوى جنائية بأن شخصًا اتصل بأجهزة إنفاذ القانون في مارس 2018 تقريبًا قائلًا إن جلال أصبح «متطرفًا». وفي يوم 25 أغسطس عرض جلال سيارته للبيع فأظهر له مصدر تابع لمكتب التحقيقات الاتحادي رغبته في شرائها.

وجاء في الشكوى أن جلال أبلغ المصدر لاحقًا بأنه «يرغب في تنفيذ هجوم في الولايات المتحدة على أهداف مثل البيت الأبيض وتمثال الحرية». كما قال له إن «الجهاد هو أفضل فعل في الإسلام».

وقال جلال، خلال لقاء مع عميل سري من مكتب التحقيقات الاتحادي في ديسمبر، إنه يريد إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر ويتوقع أن «يستشهد». وطلب من العميل أن يحصل على الأسلحة والمتفجرات من أجل الهجوم على البيت الأبيض.

وأفادت الشكوى الجنائية بأنه كان يعتزم شنّ الهجوم يوم الخميس أو نحو ذلك بالتعاون مع العميل ومصدر مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقال تايلر كروجر الضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي في شهادة «لقد وصف خطته باستخدام القذيفة إيه-تي-4 لإحداث فتحة في البيت الأبيض يمكن أن تدخل المجموعة من خلالها... كانت خطته الدخول والقضاء على أكبر عدد ممكن».