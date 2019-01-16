الكرملين: من «الغباء» اتهام ترامب بأنه عميل روسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 05:23 مساء

قال مستشار في الكرملين، الأربعاء، إنه من «الغباء» اتهام ترامب بأنه عميل روسي بعد أنباء صحفية قالت إن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي فتح في 2017 تحقيقًا لمعرفة إن كان الرئيس الأميركي يعمل لحساب روسيا.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية، لصحفيين: «لماذا نعلق على هذا الغباء؟ كيف يمكن لرئيس أميركي أن يكون عميلًا لبلد آخر؟»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة «عند أدنى مستوى لها، ولم يحدث أي شيء بشأن تحسينها». وكان ترامب صرح للصحفيين، الإثنين، «لم أعمل يومًا لحساب روسيا». مؤكدًا: «أعتقد أنه من المعيب أن تطرحوا هذا السؤال». وجاءت تصريحات ترامب ردًّا على تقرير نشرته جريدة« نيويورك تايمز» بأن الـ«إف بي آي» فتح تحقيقًا فيما إذا كان ترامب عمل لحساب روسيا بعد أن أصبح رئيسًا.

كما تحدثت جريدة «واشنطن بوست» أن ترامب كان يأخذ وقتًا طويلًا غير معتاد لإخفاء تفاصيل محادثاته مع بوتين. وجاءت تلك التقارير فيما يواصل المحقق روبرت مولر تحقيقاته في مزاعم بمحاولات روسيا التأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية 2016، واحتمال تواطؤ موسكو مع حملة ترامب.

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