ألمانيا: لا تغيير بشأن قرار وقف تصدير الأسلحة للسعودية

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. (أ ف ب)

قالت ناطقة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، الأربعاء، إن موقف ألمانيا بشأن وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية لم يتغير.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطقة قولها إن بلادها ما زالت لا توافق على تصدير أسلحة للسعودية.

وكانت مصادر قالت في نوفمبر إن قرارًا اتخذته صناعة السلاح الألمانية طواعية بوقف شحنات الأسلحة التي سبقت الموافقة عليها للسعودية سيظل قائمًا حتى منتصف يناير.

وفي أكتوبر الماضي، قررت برلين وقف صادراتها من الأسلحة إلى السعودية، في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اِسطنبول.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، قال آنذاك إن «الحكومة الألمانية ترفض حاليًا تصدير المزيد من السلاح للسعودية على خلفية اعتراف الأخيرة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول»، ودعا لاتخاذ موقف أوروبي موحد حيال السعودية في هذه القضية.