مدعو المحكمة الجنائية الدولية سيطعنون في حكم تبرئة رئيس ساحل العاج غباغبو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 01:35 مساء
رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو في قاعة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. (أ ف ب)

قال مدعو المحكمة الجنائية الدولية إنهم سيطعنون في قرار المحكمة تبرئة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وذكر المدعون، في وثيقة بحسب وكالة «فرانس برس»، أن «الادعاء (..) أكد عزمه الطعن في قرار» تبرئة غباغبو الذين كان قضاة المحكمة أمروا الثلاثاء بالإفراج الفوري عنه.

وكان رئيس المحكمة القاضي كونو تارفوسر أعلن الثلاثاء أن «المحكمة توافق على طلب التبرئة الذي قدمه غباغبو وشارل بلي غوديه (الرئيس السابق لحركة الشباب الوطنيين، الموالية لغباغبو) من كل التهم» الموجهة إليهما «وتأمر بالإفراج الفوري عن المتهمين».

وأضاف القاضي أن «المحكمة وبغالبية أعضائها تقرر أن الادعاء فشل في تقديم الأدلة الكافية».

وكان الرجلان يواجهان أربع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب والاضطهاد بسبب أحداث العام 2010-2011 التي أوقعت حوالي ثلاثة آلاف قتيل.

وأرجئ الإفراج عن المتهمين حتى اليوم الأربعاء لإتاحة المجال أمام الادعاء للرد على الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية.

ويشكل حكم القضاة نكسة جديدة للمحكمة الجنائية الدولية حيث أن كل محاولاتها السابقة لمحاكمة شخصيات سياسية رفيعة المستوى- غالبيتهم من أفريقيا- واجهت عراقيل.

وفي الماضي، جرى تبرئة نائب الرئيس الكونغولي السابق جان بيار بمبا في قرار أثار مفاجأة كبرى في الاستئناف في يونيو 2018. وكان قد حكم عليه في بادىء الأمر بالسجن 18 عامًا عن جرائم ارتكبتها الميليشيا التي كان يتزعمها في أفريقيا الوسطى بين 2002 و2003.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - فساد المصارف في ليبيا
كاريكاتير
العملية العسكرية في الجنوب.. الجيش يسعى لتحقيق 6 أهداف ويوجه 4 رسائل للمواطنين
ليبيا
ميغن ماركل تكشف موعد ولادة طفلها الأول
منوعات
«يونيسف» تعلن وفاة 15 طفلاً نازحًا بينهم رضع في سورية جراء البرد القارس
عربى
سلامة: حان الوقت لنقول إن الدولة الواحدة من يجب أن تحمل البندقية لتدافع عن أمن ...
ليبيا
كاتب ومحلل لبناني: حرق العلم الليبي يثبت أن لبنان دولة ميلشيات
ليبيا
عملاق أميركي ينضم لسلة الأهلي بنغازي
رياضة محلية
19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص...
ليبيا
تراجع عملات دولية مقابل الدينار في السوق الموازية
ليبيا
في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كثرة التبول.. أسباب وعلاج