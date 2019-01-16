مدعو المحكمة الجنائية الدولية سيطعنون في حكم تبرئة رئيس ساحل العاج غباغبو

رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو في قاعة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. (أ ف ب)

قال مدعو المحكمة الجنائية الدولية إنهم سيطعنون في قرار المحكمة تبرئة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وذكر المدعون، في وثيقة بحسب وكالة «فرانس برس»، أن «الادعاء (..) أكد عزمه الطعن في قرار» تبرئة غباغبو الذين كان قضاة المحكمة أمروا الثلاثاء بالإفراج الفوري عنه.

وكان رئيس المحكمة القاضي كونو تارفوسر أعلن الثلاثاء أن «المحكمة توافق على طلب التبرئة الذي قدمه غباغبو وشارل بلي غوديه (الرئيس السابق لحركة الشباب الوطنيين، الموالية لغباغبو) من كل التهم» الموجهة إليهما «وتأمر بالإفراج الفوري عن المتهمين».

وأضاف القاضي أن «المحكمة وبغالبية أعضائها تقرر أن الادعاء فشل في تقديم الأدلة الكافية».

وكان الرجلان يواجهان أربع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب والاضطهاد بسبب أحداث العام 2010-2011 التي أوقعت حوالي ثلاثة آلاف قتيل.

وأرجئ الإفراج عن المتهمين حتى اليوم الأربعاء لإتاحة المجال أمام الادعاء للرد على الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية.

ويشكل حكم القضاة نكسة جديدة للمحكمة الجنائية الدولية حيث أن كل محاولاتها السابقة لمحاكمة شخصيات سياسية رفيعة المستوى- غالبيتهم من أفريقيا- واجهت عراقيل.

وفي الماضي، جرى تبرئة نائب الرئيس الكونغولي السابق جان بيار بمبا في قرار أثار مفاجأة كبرى في الاستئناف في يونيو 2018. وكان قد حكم عليه في بادىء الأمر بالسجن 18 عامًا عن جرائم ارتكبتها الميليشيا التي كان يتزعمها في أفريقيا الوسطى بين 2002 و2003.