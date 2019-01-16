«غولدمان ساكس» يتوقع تأخير موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 12:23 مساء
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. (أ ف ب)

قال بنك «غولدمان ساكس»، اليوم الأربعاء، إن الهزيمة التي مُني بها اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان الثلاثاء تجعل التوصل لاتفاق أقل حدة وتأخير موعد الخروج أو حتى عدم الخروج على الإطلاق أمرًا أكثر ترجيحًا.

وكتب الخبير في الاقتصاد الأوروبي بالبنك، أدريان بول، في مذكرة، بحسب وكالة «رويترز»: «نعتقد أن إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بلا اتفاق) تضاءلت بشكل أكبر».

والبنك متمسك بالسيناريو الخاص به بأن التوصل «لبديل مشابه» للاتفاق الحالي سيحصل في نهاية الأمر على غالبية في مجلس العموم.

ورفض البرلمان البريطاني الثلاثاء بفارق كبير الاتفاق الذي أبرمته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يثير اضطرابًا سياسيًا قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق أو حتى عدم الخروج.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان، اليوم الأربعاء، على سحب الثقة من حكومة ماي.

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