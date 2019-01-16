لافروف يؤكد استعداد بلاده للعمل مع واشنطن لإنقاذ معاهدة الصواريخ النووية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 11:29 صباحا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن موسكو على استعداد للعمل مع واشنطن لإنقاذ معاهدة أسلحة مهمة، بعد انهيار محادثات مؤخرًا لإنقاذها.

وقال لافروف للصحفيين، حسب «فرانس برس»: «لا نزال على استعداد للعمل لإنقاذ معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى».

وأصبح مصير المعاهدة مهددًا بشكل أكبر بعد أن تبادلت موسكو وواشنطن، أمس الثلاثاء، الاتهامات بدفعها إلى حافة الانهيار.

والتقى دبلوماسيون أميركيون وروس كبار في جنيف، وسط مخاوف واسعة بشأن مصير المعاهدة التي نجحت في إنهاء سباق للتسلح بعد توقيعها في العام 1987.

وعقب الاجتماع، صرحت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للحد من التسلح والأمن الدولي، أندريا ثومبسون، أن الاجتماع «كان مخيِّبًا للآمال، إذ من الواضح أن روسيا لا تزال تنتهك المعاهدة بشكل ملموس ولم تأت إلى الاجتماع وهي مستعدة لتفسير الكيفية التي تنوي من خلالها العودة للالتزام الكامل بها والذي يمكن التحقق منه».

واستضافت روسيا المحادثات في قنصليتها في جنيف، حيث ترأس وفدها نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، الذي قال إنه «في حال انهيار المعاهدة فإن المسؤولية عن هذا الأمر تقع بشكل تام على الجانب الأميركي».

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