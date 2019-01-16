تلفزيون «برس» الإيراني: الشرطة الأميركية اعتقلت صحفية تعمل لدينا

قالت قناة «برس تي في» الإيرانية التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، إن الشرطة الأميركية اعتقلت صحفية تعمل لديها من مواليد الولايات المتحدة لكن دون توجيه تهم محددة إليها.

وأضافت القناة، بحسب وكالة «رويترز»، أن «مرضية هاشمي اعتقلت في سانت لويس وأرسلت إلى الحجز في واشنطن لكن لم توجه ضدها اتهامات رسمية».

وتابعت: «جرى اعتقالها في مطار سانت لويس لامبرت الدولي يوم الأحد ونقلها مكتب التحقيقات الاتحادي إلى منشأة احتجاز».

وقالت القناة التلفزيونية إن هاشمي كانت في الولايات المتحدة لزيارة أسرتها.