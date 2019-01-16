البرلمان يصوت على مذكرة لحجب الثقة عن ماي غداة هزيمتها بشأن «بريسكت»

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي متحدثة أمام النواب، 15 يناير 2019 (فرانس برس)

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، مذكرة لحجب الثقة يمكن أن تسقط حكومتها، غداة الهزيمة القوية التي منيت بها في البرلمان الذي رفض بغالبية ساحقة التصويت على الاتفاق الذي أبرمته للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وخلال تصويت مجلس العموم البريطاني، لم تحصل الاتفاقية التي توصلت إليها ماي إلا على تأييد 202 من الأعضاء فيما رفضها 432، في أفدح هزيمة تلحق برئيس حكومة بريطاني منذ العشرينات، وفق «فرانس برس».

وهذا التصويت التاريخي أغرق بريطانيا في المجهول بخصوص مستقبلها قبل شهرين ونصف الشهر على «بريكست» المرتقب في 29 مارس.

وفور إعلان نتائج التصويت، مساء الثلاثاء، قدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة واصفًا النتيجة بأنها «كارثية».

لكن مبادرته لا تواجه حظوظًا كبرى في النجاح، لأن حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي وحليفه، الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، لا يرغبان في أن يحل محلهما حزب العمال في قيادة البلاد.

واعتبارًا من مساء الثلاثاء، أعلن الحزب الوحدوي وعدة نواب يعارضون ماي في حزب المحافظين، أنهم سيدعمون رئيسة الحكومة.

لكن جريدة «ديلي مايل»، المؤيدة «بريكست»، اعتبرت أن «مصيرها بات معلقًا على خيط». كما رأى كاتب الافتتاحية في جريدة «تايمز»، ماثيو باريس، أنه «آن الأوان لكي يتولى البرلمانيون المعارضون ملف بريكست. ليس هناك أي قيادة، لا داخل الحكومة ولا في المعارضة قادرة على مساعدتنا على الخروج من هذا المستنقع».

«ذهنية بناءة»

ويرتقب التصويت على مذكرة حجب الثقة، اليوم الأربعاء، وفي حال اعتمادها، فستشكل حكومة جديدة على أن تنال ثقة البرلمان في غضون 14 يومًا. وفي حال فشلها فإنه سيتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.

وفي حال تمكنت ماي من البقاء في منصبها، فسيكون أمامها حتى الإثنين لكي تعرض خطة بديلة. وهناك عدة خيارات متاحة أمامها مثل التعهد بالعودة للتفاوض في بروكسل أو طلب تأجيل موعد «بريكست».

ورفض نص «بريكست» يفتح أمامها أيضًا احتمال حصول خروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وهو ما تتخوف منه الأوساط الاقتصادية.

وماي، المعروفة بصلابتها ومثابرتها والمقتنعة بأنها ستنجو من مذكرة حجب الثقة، أعلنت أنها ستجري محادثات مع نواب من كل الأحزاب بذهنية بناءة لمعرفة الطريق الواجب اتباعه.

وقالت للنواب: «يجب أن نركز على الأفكار التي ستكون قابلة للتفاوض فعليًا وتحظى بدعم كاف من هذا المجلس واعدة باستطلاع فرصها حينذاك مع الاتحاد الأوروبي».

لكن المهمة تبدو صعبة، فالنواب البريطانيون بدوا حتى الآن غير قادرين على الاتفاق على شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي وعلاقتهم المستقبلية مع التكتل. وظهر انقسام بين الراغبين في خروج بشكل قاطع ومؤيدي الحفاظ على علاقات وثيقة مع أوروبا.

وحدة الأعضاء الـ27

واعتبر وزير الخارجية السابق وأكثر المؤيدين لـ«بريكست»، بوريس جونسون، أن نتيجة التصويت تعطي تيريزا ماي تفويضًا قويًا للعودة والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، لكن من غير المؤكد أن بروكسل ستكون جاهزة لهذا السيناريو.

فقد كرر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الثلاثاء، القول إن «الاتفاق الذي رفض كان يشكل تسوية منصفة وأفضل اتفاق ممكن»، قبل أن يقول إن «مخاطر حصول بريكست دون اتفاق تزايدت».

من جهته قال كبير المفاوضين الأوروبيين بشأن «بريكست» ميشال بارنييه: «يعود الآن إلى الحكومة البريطانية أن تقول ما هي المرحلة المقبلة. أن الاتحاد الأوروبي لا يزال متحدًا ومصممًا على التوصل إلى اتفاق».

وأعلنت أيرلندا من جانبها أنها كثفت التحضيرات لخروج من دون اتفاق، ودعت لندن إلى تقديم اقتراحات للخروج من هذا المأزق.

وفي أوساط الأعمال لا يزال القلق شديدًا، وقالت إحدى أبرز المسؤولات في حي الأعمال في لندن، كاثرين ماكغينيس إن «الاستقرار المالي يجب ألا يكون مهددًا بمناورة سياسية».