بومبيو: محاولة إيران إطلاق قمر اصطناعي يظهر التهديد الذي تمثله

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 02:10 صباحا

اتّهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء إيران بتشكيل تهديد صاروخي بعد تحدّيها تحذيراته ومضيّها قدما في محاولة وضع قمر اصطناعي في المدار، باءت بالفشل.

وكرر يومبيو اتّهامه إيران بخرق القرار 2231 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 2015 دعما للاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، والذي خرجت منه الولايات المتحدة.

وكتب بومبيو على «تويتر» أن «النظام الإيراني تحدى المجتمع الدولي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقيامه بعملية اطلاق الى الفضاء اليوم».

وتابع بومبيو إن عملية إطلاق الصاروخ «تظهر مرة جديدة أن إيران تسعى للتمتع بقدرات صاروخية متطوّرة تشكل تهديدا لأوروبا والشرق الأوسط».

ونسبة لصدوره عن عضو في إدارة أميركية عززت في الأشهر الأخيرة الضغوط على إيران من أجل إضعاف اقتصادها ودفعه للانهيار، جاء رد فعل بومبيو متساهلا نسبيا.

وأعلن وزير الاتصالات الإيراني أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي «بيام» بنجاح لكن عملية وضعه في المدار فشلت.

وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة برنامج إيران الفضائي غطاء لتطوير صواريخ بالستية بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية، لكن هذا الرأي لا يجمع عليه الخبراء الغربيون.

وتقول إيران إن من حقّها إطلاق الأقمار الاصطناعية وإجراء التجارب الصاروخية دفاعا عن نفسها بوجه التهديدات الحقيقية، وإن صواريخها لا تحمل مركّبا نوويا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - فساد المصارف في ليبيا
كاريكاتير
العملية العسكرية في الجنوب.. الجيش يسعى لتحقيق 6 أهداف ويوجه 4 رسائل للمواطنين
ليبيا
ميغن ماركل تكشف موعد ولادة طفلها الأول
منوعات
«يونيسف» تعلن وفاة 15 طفلاً نازحًا بينهم رضع في سورية جراء البرد القارس
عربى
سلامة: حان الوقت لنقول إن الدولة الواحدة من يجب أن تحمل البندقية لتدافع عن أمن ...
ليبيا
كاتب ومحلل لبناني: حرق العلم الليبي يثبت أن لبنان دولة ميلشيات
ليبيا
عملاق أميركي ينضم لسلة الأهلي بنغازي
رياضة محلية
19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص...
ليبيا
تراجع عملات دولية مقابل الدينار في السوق الموازية
ليبيا
في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية إزالة الصدأ من سيارتك