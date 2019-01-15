السيسي يلزم كبار المسؤولين بالحصول على تراخيص سفر من الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 08:38 مساء

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، قرارًا بشأن تنظيم سفر كبار العاملين لمهام عمل بالخارج، يتضمن ضرورة حصولهم على ترخيص مسبق من الرئاسة.

وتضمن قرار الرئيس المصري في مادته الأولى «الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لشاغلي الوظائف والمناصب الآتية: رئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري حكم الفقرة السابقة على كل من يشغل وظيفة أو يُعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء»، وفق «سكاي نيوز».

كما ينص القرار على أن «يكون الترخيص بالسفر للخارج فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى، ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين، ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التى لها موازنات خاصة، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة وزير أو نائب وزير».

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية نص القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2019، علمًا بأن سريانه يبدأ في اليوم التالي لنشره.

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