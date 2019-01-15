شرطة برشلونة توقف 14 شخصاً في عملية ضد خلية خططت لتنفيذ اعتداء

أُوقف 14 شخصاً الثلاثاء في إطار عملية للشرطة في برشلونة وفي مدينة قريبة، ضد خلية يُشتبه بأنها كانت تنوي تنفيذ اعتداءات، حسب ما أعلنت الشرطة الإقليمية في كتالونيا.

وكتبت الشرطة في تغريدة «أُوقف 14 شخصاً حتى الآن في إطار عملية أُجريت اليوم في برشلونة وإيغوالدا» وهي مدينة صغيرة تقع على بعد حوالى ستين كلم غرب العاصمة الكتالونية وفق «فرانس برس».

وقال ناطق باسم الشرطة الإقليمية «نية (الخلية) كانت تنفيذ اعتداء لكننا لا نزال نبحث لمعرفة أية مواقع» كان يمكن أن تكون مُستهدفة. وأوضح الناطق أن 13 شخصاً أوقفوا في برشلونة بالإضافة إلى شخص واحد في إيغوالدا، من دون إعطاء تفاصيل حول جنسياتهم وأعمارهم ومواصفاتهم.

وأعلنت الشرطة الإقليمية حوالى الساعة 06,00 (05,00 ت غ) بدء عملية «ضد الإرهاب» أجرت خلالها ستّ عمليات تفتيش في برشلونة وإيغوالدا، كان معظمها في وسط العاصمة الكتالونية. وتم نشر أكثر من مئة عنصر في إطار هذه العملية التي أجريت بناءً على أمر من المحكمة الوطنية العليا المختصة بقضايا الإرهاب، وذلك لـ«جرائم إرهاب» و «منظمة إجرامية».

وأعلنت حالة التأهب في هذه المدينة أثناء احتفالات نهاية العام الماضي بعد تحذير السلطات الأميركية من خطر حصول اعتداء إرهابي. وشهدت برشلونة اعتداء في 17 أغسطس 2017 عندما نفذ مغربي يبلغ 22 عاماً عملية دهس في جادة لارامبلا ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً. ولاذ المنفذ بالفرار مستخدمًا سيارة بعد أن قتل سائقها.

وبعد ساعات قليلة، شهد منتجع كامبريلس الساحلي (120 كلم جنوب غرب برشلونة) هجومًا مماثلًا إذ دهست سيارة على متنها خمسة مغربيين آخرين جمعا من المارة فقتل أحدهم قبل أن ينفذوا اعتداءات بالسكين وأن يطعنوا امرأة حتى الموت. وتبنى تنظيم«داعش» هذا الاعتداء المزدوج.