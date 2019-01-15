جنود يجوبون شوارع زيمبابوي بعد احتجاجات عنيفة ضد رفع أسعار الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 02:51 مساء
جنديان على طريق مؤد للعاصمة الزيمبابوية هاراري. (رويترز)

جابت قوات الأمن شوارع هاراري، اليوم الثلاثاء، وأطلقت طائرة هليكوبتر الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين، في حين ظلت البنوك والمدارس والشركات مغلقة بعد يوم من تحول الاحتجاجات على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها زيمبابوي إلى العنف.

ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن انتشرت في هاراري وبولاوايو ثاني أكبر مدن زيمبابوي، في حين شكا العديد من سكان العاصمة من عدم قدرتهم على الدخول على خدمة الإنترنت.

وجاءت الاضطرابات التي وقعت الإثنين وسقط فيها نحو 200 قتيل في أعقاب ارتفاع حاد في أسعار الوقود بأمر من الرئيس إمرسون منانجاجوا الذي يتهمه مواطنون نفد صبرهم بأنه لم يف بوعوده بالبدء في تحقيق نمو اقتصادي.

وكان منانجاجوا وعد كذلك بأن ينأى بنفسه عن النظام القمعي لروبرت موجابي الزعيم الذي حكم البلاد لفترة طويلة وأطيح به في انقلاب في نوفمبر في العام 2017. ومنانجاجوا حاليًا في زيارة لروسيا.

وقالت جماعة من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان إنها تلقت تقارير عن اقتحام جنود ورجال شرطة منازل في هاراري أثناء الليل ومهاجمة من يشتبه في أنهم متظاهرون.

وقال أوفرسون موجويسي الناطق باسم قوات الدفاع وتشاريتي تشارامبا الناطقة باسم الشرطة إنه ليس بإمكانهما التعليق على الفور، وهو ما ذكرته كذلك الشركات الثلاث التي تقدم خدمة الإنترنت في البلاد.

وفي موسكو نقلت وكالة الإعلام الروسية عن منانجاجوا قوله إن زيمبابوي ربما تحتاج لمساعدة روسيا في تحديث جيشها، وإنها مهتمة بتلقي قروض من روسيا.

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