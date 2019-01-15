إلغاء مئات الرحلات بسبب إضراب في مطارات ألمانيا

أفراد أمن في مطار كولونيا يحملون أعلام نقابة «فيردي». (رويترز)

سجلت حركة الطيران في ألمانيا اضطرابًا قويًّا، اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة في أقل من عشرة أيام بسبب إضراب موظفي الأمن في ثماني مطارات بينها مطار فرانكفورت، الأكبر في البلاد.

ويشمل الإضراب، الذي أطلقته نقابة عمال القطاع العام الألمانية ( فيردي)، أيضًا مطارات «هانوفر» و«بريم» و«هامبورغ» و«لايبزيغ» و«دريسدن» و«إرفورت» و«ميونيخ» ما يدل على اتساع نطاق حركة الاحتجاج الاجتماعية، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويرتقب أن يتأثر نحو 220 ألف راكب من هذه الإلغاءات أو تأخير الرحلات الثلاثاء، كما حذر اتحاد المطارات الألمانية.

وفي فرانكفورت ألغت السلطات 610 رحلات من أصل 1200 كانت مقررة، بحسب ناطقة باسم إدارة المطار التي قالت صباح اليوم الثلاثاء، «إن الركاب المغادرين من فرانكفورت لن تتاح لهم إمكانية أن يستقلوا طائرة».

وكانت إدارة المطار دعت في بيان «الركاب إلى عدم التوجه للمطار».

وفي هامبورغ، ألغت السلطات نحو نصف الرحلات البالغة نحو 357.

وفي ميونيخ، ثاني أكبر مطارات ألمانيا، شمل الإضراب فقط المراقبة الأمنية، لكن مسؤولًا نقابيًّا قال، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» إن «كل فريق الصباح تقريبًا وقسمًا من فريق الليل» أوقفا العمل.

وندد اتحاد المطارات بالإضراب الذي وصفه بأنه «غير مسؤول» و«غير متكافئ»، فيما اتهمت شركة الطيران «لوفتهانزا»، التي تعتبر بين الشركات الأكثر تضررًا بالإضراب، نقابة «فيردي» بعدم إبداء «أي اهتمام بفكرة المساهمة في تحسين تنافسية ألمانيا في مجال النقل الجوي».

وشهدت مطارات أخرى في العاصمة ومناطق مختلفة إلغاء مئات الرحلات قبل عدة أيام.