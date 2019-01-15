حملة لاعتقال أكثر من 200 شخص في تركيا بشبهة الاتصال بحركة غولن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 01:53 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي خطابًا في اسطنبول، 15 يناير 2019 (فرانس برس)

باشرت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، عمليات مداهمة في أنحاء البلاد لاحتجاز أكثر من 200 شخص بينهم جنود، يشتبه في صلاتهم بجماعة فتح الله غولن، التي حُملت مسؤولية محاولة انقلاب 2016.

وأصدرت النيابة العامة في عدة محافظات منها أنقرة مذكرات اعتقال بحق 222 مشتبهًا بهم في إطار تحقيقات بشأن أتباع الداعية الإسلامي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، وفق وكالتي أنباء «الأناضول» و«دوغان».

وبدأت المداهمات في أكثر من 30 محافظة بما في ذلك قونية في الوسط وموغلا وإزمير على بحر إيجه. وقال مكتب المدعي العام في أنقرة إنه أصدر 50 مذكرة اعتقال بحق عسكريين في الخدمة بينهم ثلاثة ملازمين، وفق «فرانس برس».

وفي تحقيق منفصل، احتجز المدعي العام في إزمير 21 شخصًا لصلتهم المزعومة بغولن، وفق «الأناضول» التي أضافت أن السلطات تطارد ثمانية مشتبهين بهم فارين.

وفي أنقرة، قال كبير ممثلي الادعاء في العاصمة إن تسعة أشخاص احتجزوا في إطار تحقيق آخر.

وكان عشرات الآلاف من الأشخاص احتجزوا بسبب الاشتباه في صلتهم بغولن منذ العام 2016، بينما فُصل أو عُلق من الخدمة أكثر من 100 ألف من موظفي القطاع العام.

وكان وزير العدل التركي عبدالحميد غول قال، في وقت سابق من الشهر الجاري إن 31088 شخصًا أدينوا أو سجنوا بسبب صلتهم بغولن.

ونفذت حملات مداهمة متكررة على المستوى الوطني في الأسابيع الأخيرة ضد أعضاء يتهمون بالانتماء إلى حركة غولن، رغم تعرض تركيا لانتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان وحلفائها الغربيين بسبب اتساع حملة القمع.

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