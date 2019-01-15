الصين تحذر مواطنيها من مخاطر السفر إلى كندا بعد حالة «اعتقال تعسفي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 01:23 مساء

حذرت الصين، اليوم الثلاثاء، مواطنيها من مخاطر السفر إلى كندا بعد «الاحتجاز التعسفي» لمواطنة صينية، في ما يبدو أنه رد بالمثل.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، على حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب وكالة «فرانس برس»، إن كندا «احتجزت في الآونة الأخيرة مواطنة صينية بشكل تعسفي بناء على طلب من دولة ثالثة»، مطالبة المواطنين بالتزام «الحذر في أثناء السفر».

وقالت الوكالة إن البيان قد يكون إشارة إلى احتجاز المديرة التنفيذية لشركة «هواوي منغ وانزو» بطلب من واشنطن التي تتهمها بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

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