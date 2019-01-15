إيران تعلن فشل عملية إطلاق القمر الصناعي «بيام»

صاروخ معد لحمل قمر صناعي في موقع إطلاق سري في إيران (فرانس برس)

أعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الثلاثاء أن إيران فشلت في وضع قمر صناعي في المدار بعد إطلاقه، في عملية حذرت الولايات المتحدة طهران بشأنها.

وقال جهرمي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن «الصاروخ الناقل القمر الصناعي (بيام) قطع بنجاح المرحلتين الأولى والثانية لكنه لم يتمكن من الوصول للمرحلة الثالثة، وبالتالي لم يستقر في المدار»، وفق «فرانس برس».

وأوضح الوزير أن القمر الصناعي «بيام» (الرسالة) والصاروخ الناقل له اجتازا بنجاح المرحلتين الأوليين لكن القمر الصناعي لم يتمكن من بلوغ السرعة الضرورية حين انفصل عن الصاروخ في المرحلة الثالثة. وكان من المفترض وضع القمر الصناعي في مدار حول الأرض على علو 600 كلم.

لكن وزير الاتصالات أكد أن إيران لا تزال مصممة على إطلاق القمر الصناعي «دوستي»، لكنه لم يحدد تاريخ إطلاقه مكتفيًا بالقول: «سنبذل كل ما في وسعنا لوضعه في المدار».

وجرى اختبار القمر الصناعي «دوستي» (صداقة) والقمر «بيام» بنجاح، حسب ما أعلن وزير الاتصالات، الأربعاء الماضي، الذي أكد أن «أنباء جيدة ستصدر قريبًا».

وأوضح الوزير أن القمر الصناعي «دوستي»، الذي سيوضع على مدار علوه 250 كلم سيكون مكلفًا المهمة ذاتها مثل «بيام»، مع التركيز على الزراعة.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الإيراني، أمس الإثنين، أنه تم بناء القمرين الصناعيين في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا في طهران، وأنهما سيوضعان في المدار خلال الأيام المقبلة لجمع معلومات حول البيئة في إيران.

وحذرت الولايات المتحدة إيران في الثالث من يناير من إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء، معتبرة أن مثل هذه الخطوة تعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن حول برنامج طهران النووي.

وصرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن «الصواريخ الحاملة الأقمار الصناعية الإيرانية تستخدم تكنولوجيا مطابقة تقريبًا لتكنولوجيا الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية، والتي يمكن أن تشتمل في النهاية على صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة».

وقال: «نحن ننصح النظام بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية هذه وبوقف جميع النشاطات المرتبطة بالصواريخ البالستية لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية».

لكن طهران نفت، الإثنين، أن تكون نشاطاتها الفضائية تشكل انتهاكًا للقرار الدولي، وقال الناطق باسم الخارجية بهرام قاسمي إن «القمر الصناعي يندرج ضمن مشروع مدني ذي أهداف علمية صرف. إيران لن تنتظر إذنًا من أي بلد لتنفيذ مثل هذه المشاريع العلمية».