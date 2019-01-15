الصين تندد بتصريحات ترودو إثر حكم بإعدام كندي بتهمة تهريب المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 11:51 صباحا
الكندي روبرت لويد شلنبرغ أثناء إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات. ( أ ف ب)

نددت الصين بشدة، اليوم الثلاثاء، بتصريحات وصفتها بأنها «غير مسؤولة» أدلى بها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعد الحكم على كندي بالإعدام بتهمة تهريب المخدرات.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينغ، بحسب وكالة «فرانس برس»، «نحض الجانب الكندي على احترام دولة القانون واحترام السيادة القضائية للصين وتصحيح أخطائه ووقف الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة».

وكان القضاء الصيني أصدر، أمس الإثنين، حكمًا بالإعدام على الكندي روبرت لويد شلنبرغ (36 عامًا) بتهمة تهريب المخدرات.

وعبر ترودو «عن قلقه الشديد» قائلًا إن «الصين عمدت إلى تطبيق عقوبات الإعدام عشوائيًا في حالات مثل حالة هذا الكندي».

وأثناء المحاكمة دفع المتهم ببراءته، لكن المحكمة دانته بما نُسب إليه من اتهامات وحكمت عليه بالإعدام.

ويأتي هذا الحكم في ظلّ توتر في العلاقات بين بكين وأوتاوا بعد توقيف كندا في ديسمبر مسؤولة كبيرة في مجموعة «هواوي» بطلب أميركي.

وتشتبه واشنطن بأن سيدة الأعمال هذه متورطة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.

وكانت وسائل إعلام صينية نقلت أن السلطات ضبطت بحوزة الكندي كمية كبيرة من المخدرات.

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