للمرة الثانية.. محكمة طوكيو ترفض طلبًا لكارلوس غصن لإطلاقه

كارلوس غصن. (أ ف ب)

رفضت محكمة طوكيو، اليوم الثلاثاء، طلبًا لإطلاق كارلوس غصن بكفالة، في محاولة جديدة غير مثمرة من جانب وكلاء رئيس مجلس إدارة «رينو» والرئيس السابق لمجموعة «نيسان» الموقوف في اليابان في قضايا مالية.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن محكمة طوكيو أعلنت في بيان أنه «جرى اليوم (الثلاثاء) رفض طلب قدّمه المحامون لإطلاق (كارلوس غصن) بكفالة».

ورأت المحكمة أن هناك تهديدًا بإمكانية العبث بالأدلة، بحسب قناة «إن إتش كاي» الرسمية.

ووُجّهت الجمعة الماضي تهمتان جديدتان إلى غصن البالغ 64 عامًا والموقوف منذ 19 نوفمبر في طوكيو، باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل مداخيله في تقارير لمجموعة «نيسان» إلى البورصة بين 2015 و2018.

وهذا أول اتهام يُعتبر الأكثر خطورة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويمكن للمحامين أن يستأنفوا رفض طلب إطلاقه لكن في حال أكد قاض ثان قرار إبقائه في السجن، سيبقى كارلوس غصن في الحبس الاحتياطي حتى العاشر من مارس على الأقل. ويمكن تمديد هذا الإجراء بناء على طلب المدعي العام لمدة شهر قابل للتجديد.

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وسمحت المحكمة الجمعة بزيارات عائلته إضافة إلى زيارات محاميه وموظفي قنصليات فرنسا ولبنان والبرازيل وهي الدول التي يحمل جنسياتها.

ومثل كارلوس غصن الأسبوع الماضي للمرة الأولى أمام المحكمة. وبدا أنه فقد وزنه وكان مكبّل اليدين حتى مدخل قاعة الاستماع. وقال إنه «اتُهم خطأ» ودحض كل التهم التي وجهها إليه المدعون.

وفي هذه الجلسة الاستثنائية، أوضح القاضي أن غصن لا يزال موقوفًا بسبب خطر فراره إلى الخارج «حيث يملك قواعد» وخطر العبث بالأدلّة.

ولن تبدأ محاكمة غضن الذي يواجه مبدئيًا عقوبة بالسجن تصل حتى 15 عامًا، قبل أشهر عدة.