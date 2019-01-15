«طالبان» تتبنى هجومًا بشاحنة مفخخة أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من مئة في كابل

أفغان تجمعوا عند مدخل مستشفى نقل إليه ضحايا الهجوم في كابل، 15 يناير 2019 (فرانس برس)

تبنت حركة «طالبان»، اليوم الثلاثاء، اعتداء بشاحنة مفخخة، استهدف، مساء الإثنين، العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من مئة، متوعدة بهجمات جديدة في العاصمة.

وكتب الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في رسالة على «واتساب» أن «أربعة مهاجمين شاركوا في الاعتداء»، الذي استهدف مجمعًا محصنًا كان يقيم فيه حتى وقت قريب العديد من الأجانب، ولا سيما عدد من موظفي الأمم المتحدة لكنه كان خاليًا بشكل شبه تام مساء الإثنين، وفق «فرانس برس».

وأوضح مجاهد أن عنصرًا من «طالبان» فجر العبوة في الشاحنة، فيما هاجم ثلاثة مسلحين آخرين المجمع.

وفي رسالة ثانية، توعدت الحركة بتنفيذ هجمات أخرى في كابل، ردًا على تعيين المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات أمر الله صالح وزيرًا للداخلية، وهو المعروف بمشاركته في الحملة ضد «طالبان».

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن أربعة أشخاص قُتلوا بينهم ثلاثة حراس، كما أُصيب 113 آخرون بجروح، معظمهم من المدنيين المقيمين في المنازل المجاورة أو مارة على الطريق المؤدية إلى جلال آباد والتي تشهد زحمة في هذا الوقت من النهار.

وأدى عصف الانفجار إلى تحطم زجاج المنازل على مسافة مئات الأمتار، وتقوم الشرطة بقطع الطرق المؤدية إلى موقع الاعتداء.

ووقع الهجوم الأخير فيما يقوم الموفد الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد بجولة آسيوية منذ أسبوع، زار خلالها الهند وستقوده لاحقًا إلى الصين وباكستان وأفغانستان. وحذر دبلوماسيون في كابل من أن هذه المحادثات قد تترافق مع تصعيد للعنف في أفغانستان.

ويعود آخر اعتداء ضد أجانب في كابل إلى نهاية نوفمبر، وقد تبنته حركة «طالبان» واستهدف الشركة الأمنية البريطانية «جي 4 إس» موقعًا 43 قتيلًا في مبنى حكومي.

وفي 24 ديسمبر، استهدف اعتداء بسيارة مفخخة أعقبه هجوم بالأسلحة مجمعًا حكوميًا، مما أدى إلى سقوط 43 قتيلًا على الأقل.

وتتكاثف الجهود الدبلوماسية منذ نهاية 2018 لوضع حد للنزاع المستمر منذ 17 عامًا في أفغانستان، بين «طالبان» والقوات الحكومية المدعومة من الأسرة الدولية.