سحب نصب يحمل شعار العلم السعودي من موقع مركز التجارة العالمي في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 10:53 مساء
نصب بألوان وشعار العلم السعودي في موقع مركز التجارة العالمي (ا ف ب)

أعلن مصدر رسمي في نيويورك أنه سيتم سحب نصب بلون العلم السعودي يحمل شعاره، مع أنصاب أخرى من موقع مركز التجارة العالمي، حيث وقعت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر، وذلك إثر انتقادات حول مدى ملاءمة وضعه في المكان الذي شهد اعتداءات، كان منفذوها في غالبيتهم من السعوديين.

والنصب، وهو عبارة عن حبة حلوى عملاقة يصل ارتفاعها إلى مترين، جزء من مشروع أنصاب تستعيد أعلام الدول الأعضاء في مجموعة العشرين. وتنقلت هذه الأنصاب منذ العام 2011 في عشرات البلدان، وكذلك في عدد من أحياء نيويورك.

وهي الآن موزعة في ساحة مركز التجارة العالمي أمام صالة محطة للقطارات، أُقيمت العام 2016.

وقالت مؤسسة النقل في نيويورك، التي تدير مشروع الأنصاب هذا، «نحن على اتصال مع المسؤولين عن نصب الحادي عشر من سبتمبر، وسنقوم بنقل الأنصاب إلى مكان آخر».

وأوضحت المؤسسة أنه بدلاً عن نقل النصب السعودي وحده، سيتم نقل كل الأنصاب العشرين إلى مطار جون كينيدي. ومن المقرر البدء بنقل الأنصاب خلال الأسبوع الجاري.

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