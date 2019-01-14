نواب فرنسيون يدعون إلى التحرك لصالح أكراد سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 10:26 مساء
ميلانشون خلال إلقاء كلمة في البرلمان (ا ف ب)

طالب نواب فرنسيون من مختلف الأحزاب السياسية، الرئيس إيمانويل ماكرون، بأن تعزز فرنسا دعمها القوات الكردية في سورية وحلفائها من غير الأكراد المنضوين في إطار «قوات سورية الديمقراطية».

وتأتي هذه الدعوة بمبادرة من حزب «فرنسا المتمردة» اليساري المتطرف.

وأكد الموقعون، على البيان وفق ما أوردت «فرانس برس»، أن «تلك القوات كانت أساسية في استعادة الأراضي التي فرض عليها تنظيم الدولة قوانينه وتم التحريض، انطلاقًا منها، على الهجمات ضربت بالتحديد باريس».

وبين الموقعين، رئيس كتلة الحزب في البرلمان جان لوك ميلانشون ورئيس كتلة اتحاد الديمقراطيين والمستقلين جان كريستوف لاغارد وغيرهما. ورأى هؤلاء أن «دعم فرنسا للقوات الكردية ليس مجرد واجب أخلاقي إنما هو يصب في صالح أمننا. فرنسا لا يجب أن تترك أفضل حلفائها وأكثرهم ولاءً».

وتأتي هذه الدعوة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي انسحاب بلاده من سورية، ما يزيد من هشاشة وضع المقاتلين الأكراد في شمال شرق سورية.

وحذّر النواب من أن «هجومًا للجيش التركي على الأكراد قد يمكّن تنظيم الدولة من استعادة قوته».

وطالبوا بأن «تتحمل فرنسا مسؤولياتها» من خلال «الطلب من مجلس الأمن الدولي وضع الأكراد في سورية تحت الحماية الدولية» ومن «خلال التفاوض على حل سياسي لحذف حزب العمال الكردستاني من لائحة المنظمات الإرهابية».

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