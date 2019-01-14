بالفيديو.. مقتل امرأة وفقدان أربعة أشخاص في انفجار غاز في روسيا

أثار انفجار الغاز في أحد المباني في جنوب روسيا. (صورة من تويتر)

لقيت امرأة حتفها وفُقد أربعة أشخاص آخرون، اليوم الإثنين، في انفجار غاز في مبنى في جنوب روسيا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الطوارئ الروسية، مارينا ابرامتشنكو، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» إن الانفجار وقع في مدينة شاختي في منطقة روستوف وأتى على أربع شقق في الطبقتين الأخيرتين من المبنى.

وأتى الانفجار بعد مرور أسبوعين على انفجار غاز في مبنى في منطقة أورال تسبب بمقتل 39 شخصًا عشية رأس السنة.

وقالت الناطقة إن «امرأة توفيت» جراء الانفجار. وقد أجلي أكثر من أربعين شخصًا من مدرسة مجاورة.

وقال مصدر آخر في وزارة حالات الطوارئ إن أربعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بعد الانفجار فيما يشارك 200 مسعف في عملية الإنقاذ.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية، وهي هيئة مسؤولة عن التحقيقات الرئيسة في البلاد، إنها فتحت تحقيقًا في الحادث بتهمة الإهمال، موضحة أن «فرضية انفجار الغاز هي المرجحة».

وأدخل رجل وطفل في الثانية إلى المستشفى وحالتهما ليست خطرة.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاكم منطقة روستوف بتوفير المساعدة الكاملة للضحايا، مطالبًا بـ«تحقيق معمق» لتحديد أسباب الكارثة على ما أفاد جهاز الكرملين الإعلامي.

وانفجارات الغاز شائعة نسبيًا في روسيا لأن غالبية البنى التحتية تعود للحقبة السوفياتية ومعايير السلامة غالبًا ما تُهمل.