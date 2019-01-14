إندونيسيا تعثر على الصندوق الأسود الثاني لطائرة «بوينغ 737»

انتشال الصندوق الأسود الأول للطائرة الإندونيسية، 1 نوفمبر 2018 (فرانس برس)

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، أن الغطاسين عثروا على الصندوق الأسود الثاني للطائرة التي تحطمت قبالة سواحل إندونيسيا في 29 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 189.

وأكد مسؤول لجنة سلامة النقل، هاريو ساتميكو، لوكالة «فرانس برس» العثور على صندوق التسجيل الخاص بالطائرة.

ويفترض أن تساعد تسجيلات اتصالات الطاقم المحققين الذين يسعون إلى معرفة سبب تحطم طائرة الـ«بوينغ 737»، التابعة لشركة الطيران «لايون إير»، وتحطمت في البحر بعد 13 دقيقة على إقلاعها من جاكرتا.

وكان عُثر على الصندوق الأول الذي يتضمن تسجيلات المعطيات التقنية للرحلة، بعيد تحطم الطائرة. وقد كشف عن وجود مشاكل مرتبطة بالسرعة.