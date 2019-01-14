تحطم طائرة شحن عسكرية تقل عددًا من الأشخاص في إيران

أشخاص يتجمعون قرب حطام طائرة الشحن تحطمت قرب العاصمة الإيرانية، 14 يناير 2019 (فرانس برس)

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الإثنين، تحطم طائرة شحن عسكرية بالقرب من طهران، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة كانت تقل عشرة أشخاص على الأقل.

وقال الجيش في بيان، نقلت عنه «فرانس برس»، إن «طائرة شحن (من طراز بوينغ) 707 تنقل لحومًا أقلعت من بشكيك في قرغيزستان وقامت بهبوط اضطراري في فتح صباح اليوم الإثنين».

وأضاف البيان أن الطائرة خرجت عن المدرج خلال الهبوط واشتعلت فيها النيران بعدما اصطدمت بجدار في نهاية المهبط.

وأكد الجيش أنه يجري التحقيق في تفاصيل الحادث واستشهاد أو جرح الطاقم. ويقع مطار فتح في محافظة البرز شمال شرق طهران.

وذكرت وكالة الأنباء «فارس»، التي تعد قريبة من الجيش، أن الطائرة كانت تقل 16 شخصًا لم ينج منهم سوى مهندس الرحلة. كما ذكر التلفزيون الحكومي الإيراني أن الطائرة كانت تقل عشرة أشخاص، بدون أن تؤكد أي خسائر.

وعرض التلفزيون الإيراني لقطات للهيكل المحترق في منطقة حرجية، بينما بثت وكالات الأنباء صورًا لرجال إنقاذ حول حطام الطائرة.