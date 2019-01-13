مصر والأردن يطالبان بوقف «الانتهاكات» الإسرائيلية في القدس

العاهل الاردني عبدالله الثاني مصافحاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عمان. (فرانس برس)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس و«الانتهاكات» ضد المسجد الأقصى، وفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وأكد الملك والرئيس المصري، خلال مباحثات عقداها في عمان، «ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف»، وفق بيان تلقت «فرانس برس» نسخة منه.

وبحث الجانبان «مجمل التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس». وأكد الجانبان، خلال المباحثات، «ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في مساعيهم لتحقيق تطلعاتهم الوطنية المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».وحضا المجتمع الدولي على «تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والتوصل إلى سلام عادل ودائم استنادًا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية».

وتوقفت المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ العام 2014، وبعد قرار واشنطن في ديسمبر 2016 نقل مقر السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس انقطع الحوار بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية.

ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المستقبلية، في ظل توافق دولي على أن وضعها النهائي يبقى خاضعًا للتفاوض بين الجانبين.