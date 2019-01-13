التحالف بقيادة أميركا يبدأ سحب العتاد من سورية ويترك الجنود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 06:08 مساء

زاد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش»، من الغموض الذي يحيط بالانسحاب الأميركي من سورية يوم الجمعة، بإعلانه بدء عملية الانسحاب، لكن مسؤولين أميركيين قالوا في وقت لاحق إن معدات فقط، وليس عسكريين، هي التي يتم سحبها من البلاد.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، الشهر الماضي، عزمه سحب القوات الأميركية من سورية البالغ قوامها 2000 فرد، وهو ما فاجأ الحلفاء الذين انضموا إلى واشنطن في قتال تنظيم «داعش» في سورية، بحسب «فرانس برس».

وأحدث القرار المفاجئ صدمة أيضًا بين كبار المسؤولين الأميركيين، ومنهم وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال من منصبه احتجاجًا على ذلك. وقال الكولونيل شون رايان إن التحالف «بدأ عملية انسحابنا المدروس من سورية. حرصًا على أمن العمليات، لن نعلن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محددة للقوات».

وبعدما ذكرت تقارير إعلامية أن انسحاب القوات الأميركية بدأ، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) فيما بعد عدم انسحاب جنود بعد، وشددت على أن المعركة ضد تنظيم «داعش» مستمرة مع محاولة القوات التي تدعمها الولايات المتحدة السيطرة على آخر جيوب مازالت خاضعة لهذا التنظيم في سورية.

وقال الناطق باسم البنتاغون، شين روبرتسون، «نؤكد عدم حدوث سحب لعسكريين من سورية حتى الآن». وأكد مسؤولون، تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، أنه يجري نقل معدات إلى خارج سورية في مؤشر على أن، ورغم الرسائل المتضاربة من واشنطن، الاستعدادات للانسحاب تتم على عجل.

وقال روبرتسون في بيانه إن التحالف نفذ «إجراءات لوجيستية» لدعم عملية الانسحاب، ولكنه لم يذكر تفاصيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتب «غرين بوك» يعتذر للمسلمين عن تغريدة مسيئة
منوعات
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على المسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
ليبيا
نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من الأسماء المرشحة لرئاسة البنك الدولي
دولى
أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري
رياضة محلية
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال أسبوع
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وسائل التواصل الاجتماعي قد تزيد فرص إصابة المراهقات بالاكتئاب