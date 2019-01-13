رئيس وزراء اليونان يدعو البرلمان إلى تصويت «فوري» لمنح الثقة لحكومته

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 02:56 مساء
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس (رويترز)

دعا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، اليوم الأحد، البرلمان إلى الشروع «الفوري» بالتصويت على منح الثقة لحكومته، بعيد استقالة وزير الدفاع المعارض بشدة لاسم مقدونيا الجديد، الذي يتحتم على النواب اليونانيين المصادقة عليه قريبًا، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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وقال رئيس الوزراء، بعد قبوله استقالة بانوس كامينوس، الحليف الرئيس في الائتلاف الحكومي: «سنشرع فورًا بتجديد الثقة في حكومتنا (بالتصويت) في البرلمان، من أجل حل القضايا الرئيسة في بلادنا».

وأعلن وزير الدفاع اليوناني، الأحد، استقالته قبل التصويت المقبل على الاسم الجديد لمقدونيا.

ووافق النواب المقدونيون الجمعة على تغيير اسم بلادهم إلى «جمهورية شمال مقدونيا» في تصويت تاريخي بغالبية الثلثين يمهد لحل الخلاف مع اليونان التي سارع رئيس حكومتها إلى تهنئة نظيره بالنتيجة التي تحققت.

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وباتت الكرة الآن في ملعب اليونان لأن الاسم لن يتغير إلا إذا صادق النواب اليونانيون على الاتفاق الذي توصل إليه تسيبراس مع نظيره المقدوني زوران زاييف الصيف الماضي.

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