إيران تحتج لدى بولندا على قمة مزمعة بخصوص الشرق الأوسط

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (رويترز)

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن وزارة الخارجية استدعت دبلوماسيًا بولنديًا كبيرًا، اليوم الأحد، للاحتجاج على مشاركة بلاده للولايات المتحدة في استضافة قمة عالمية تركز على الشرق الأوسط خاصة إيران.

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وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال يوم الجمعة إن القمة التي ستعقد في وارسو يومي 13 و14 فبراير ستركز على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، مضيفًا: «وهذا يشمل عنصرًا مهمًا وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأفادت الوكالة الإيرانية بأن مسؤولاً بالوزارة أبلغ القائم بالأعمال البولندي في طهران بأن إيران تعتبر قرار استضافة الاجتماع «عملاً عدائيًا لإيران» وحذر من أن طهران قد ترد بالمثل.

وأضافت الوكالة أن القائم بالأعمال البولندي «قدم إيضاحات حول المؤتمر وأكد أنه لا يناصب إيران العداء».

وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بولندا يوم الجمعة لموافقتها على استضافة الاجتماع وكتب على «تويتر»، يقول: «لا يمكن للحكومة البولندية غسل العار: في حين أنقذت إيران البولنديين في الحرب العالمية الثانية تستضيف (بولندا) الآن عرضًا هزليًا يائسًا مناوئًا لإيران».

وأشار ظريف، في تغريدته إلى استضافة إيران أكثر من مئة ألف لاجئ بولندي خلال الحرب العالمية الثانية.

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وتأزمت العلاقات بين طهران وواشنطن بشدة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع ست قوى كبرى العام 2015، وكذلك قراره إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.