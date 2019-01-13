إيران تحتج لدى بولندا على قمة مزمعة بخصوص الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 11:37 صباحا
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (رويترز)

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن وزارة الخارجية استدعت دبلوماسيًا بولنديًا كبيرًا، اليوم الأحد، للاحتجاج على مشاركة بلاده للولايات المتحدة في استضافة قمة عالمية تركز على الشرق الأوسط خاصة إيران.

اقرأ أيضًا: الولايات المتحدة تنظّم قمّة دوليّة حول إيران الشهر المقبل في بولندا

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال يوم الجمعة إن القمة التي ستعقد في وارسو يومي 13 و14 فبراير ستركز على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، مضيفًا: «وهذا يشمل عنصرًا مهمًا وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأفادت الوكالة الإيرانية بأن مسؤولاً بالوزارة أبلغ القائم بالأعمال البولندي في طهران بأن إيران تعتبر قرار استضافة الاجتماع «عملاً عدائيًا لإيران» وحذر من أن طهران قد ترد بالمثل.

وأضافت الوكالة أن القائم بالأعمال البولندي «قدم إيضاحات حول المؤتمر وأكد أنه لا يناصب إيران العداء».

وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بولندا يوم الجمعة لموافقتها على استضافة الاجتماع وكتب على «تويتر»، يقول: «لا يمكن للحكومة البولندية غسل العار: في حين أنقذت إيران البولنديين في الحرب العالمية الثانية تستضيف (بولندا) الآن عرضًا هزليًا يائسًا مناوئًا لإيران».

وأشار ظريف، في تغريدته إلى استضافة إيران أكثر من مئة ألف لاجئ بولندي خلال الحرب العالمية الثانية.

اقرأ أيضًا: ردًا على خطاب بومبيو.. إيران: الولايات المتحدة مصابة بـ«هستيريا»

وتأزمت العلاقات بين طهران وواشنطن بشدة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع ست قوى كبرى العام 2015، وكذلك قراره إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتب «غرين بوك» يعتذر للمسلمين عن تغريدة مسيئة
منوعات
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على المسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
ليبيا
نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من الأسماء المرشحة لرئاسة البنك الدولي
دولى
أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري
رياضة محلية
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال أسبوع
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وسائل التواصل الاجتماعي قد تزيد فرص إصابة المراهقات بالاكتئاب