مئات البريطانيين بـ«سترات صفر» يتظاهرون وسط لندن

متظاهرون مؤيدون لبريكست في وسط لندنز (فرانس برس)

تظاهر، السبت، مئات البريطانيين في شوارع لندن وهم يرتدون السترات الصفر، في أكبر تظاهرة حتى الآن في بريطانيا تستنسخ موجة الاحتجاجات التي تهز فرنسا.

وسار المتظاهرون الذين يعارضون برنامج التقشف الحكومي ويطالبون بانتخابات عامة في وسط لندن، قبل أن يتجمعوا في ساحة الطرف الأغر، وفق «فرانس برس».

وبدعوة من منظمي التظاهرة البريطانية، شارك ناشطان فرنسيان من الفاعلين في الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا. وقال أحدهما إريك سيمون الذي يبلغ 61 عامًا: «نحن هنا للدعم». وأضاف: «أعتقد أن حركة السترات الصفر في فرنسا هي نفسها كتلك التي تنمو الآن في بريطانيا. الناس سئموا الفقر والظلم وانعدام العدالة الاجتماعية والمالية».

بدأت حركة السترات الصفر الاحتجاجية في فرنسا منتصف نوفمبر الماضي بعد زيادة الضريبة على الوقود، ثم تحولت إلى تظاهرات عنيفة. وبدأت الحركة التي لا قائد لها تفتر مع نهاية العام 2018، ثم استعادت زخمها لاحقًا مع مواجهات أسبوعية في باريس ومدن أخرى.

وشهدت بريطانيا منذ نوفمبر تظاهرات عدة صغيرة لداعمي «بريكست» ارتدى المشاركون فيها سترات صفر، لكن ناشطين آخرين كانوا بطيئين في تبني الزي الرمزي والحركة.

المملكة المتحدة تتهاوى

وفي تحرك السبت، الذي نظمته «جمعية الشعب» اليسارية، ضم نواب معارضون قواهم إلى نقابات ومنظمات أخرى تعنى بقضايا الهجرة والعنصرية. وتحدث وزير المالية في حكومة الظل العمالية جون ماكدونال، أمام الحشد في ساحة الطرف الأغر، قائلاً إن ثماني سنوات من التقشف في ظل حكم المحافظين «مزقت النسيج الاجتماعي» لبريطانيا.

وأضاف: «نحتاج إلى انتخابات عامة الآن للمجيء بالشخص الأكثر عدلاً، وإقامة مجتمع عادل لنا جميعًا». وقال ستيفان هامر وهو أستاذ متقاعد يبلغ 59 عامًا مرتديًّا سترة صفراء إن تظاهرات لندن كانت ستحدث على الأرجح دون الحركة في فرنسا، «لكن الأخيرة ساعدت».

وأضاف: «أعتقد أننا تحتاج إلى تغيير حكومي بشكل عاجل»، متابعًا: «المملكة المتحدة تتهاوى، لا شيء يعمل على الإطلاق». وقالت داليا هراتزي، التي جاءت من كينت في جنوب شرق بريطانيا بسترة صفراء لـ«فرانس برس»، إن على اليسار في بريطانيا أن «يستعيد» الزخم.

وأضافت: «إنها حركة ضد قوانين التقشف»، مشيرة الى أن اليمينيين كانوا «انتهازيين» في تبنيها. وسارت أيضًا في وسط لندن السبت تظاهرات منفصلة من عشرات من مناصري «بريكست» الذين ارتدوا سترات صفر. وقبضت الشرطة على أحد المنظمين للاشتباه في ارتكابه مخالفة تتعلق بالنظام العام.