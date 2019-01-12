وفاة رجلي إطفاء من المصابين في انفجار بمخبز في باريس

توفي رجلا إطفاء من بين المصابين في انفجار ضخم وقع بمخبز وسط العاصمة باريس، تسبّب فيه تسرّب للغاز، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن مكتب النيابة العامة في باريس السبت.

وجُرح 37 شخصًا، 10 منهم بحالة حرجة، وفق النيابة العامة.